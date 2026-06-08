تراجع أسعار الذهب بفعل المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتجدد التوتر في الشرق الأوسط

لندن-سانا

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي، في حين دفع تجدد التوتر في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.11 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ الـ24 من آذار.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر آب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4336.30 دولاراً.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وأطلقت إيران مساء أمس الأحد عدداً من الصواريخ على إسرائيل، التي شنت بدورها فجر الإثنين هجمات على عدة مواقع إيرانية رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن إطلاق الصواريخ والعودة إلى طاولة المحادثات.