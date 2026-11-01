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إصابة امرأة وطفلة بكسور أثناء محاولتهما النجاة من حريق في دمشق

photo 2026 11 01 18 36 44 إصابة امرأة وطفلة بكسور أثناء محاولتهما النجاة من حريق في دمشق
الدفاع المدني السوري يخمد حريق-أرشيف سانا

 دمشق-سانا
 
أصيبت امرأة وطفلة بكسور متعددة أثناء محاولتهما النجاة من حريق اندلع في أحد المنازل بمدينة دمشق.
 
وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدمشق في صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني استجابت لحريق اندلع في أحد المنازل بمنطقة الفحامة، أسفر عن إصابة امرأة وطفلة بكسور متعددة نتيجة سقوطهما على درج المنزل أثناء محاولتهما الهروب للنجاة من الحريق.
 
وأشارت المديرية إلى أن فرق الدفاع المدني عملت على إسعاف المصابتين ونقلهما إلى مشفى دمشق (المجتهد) لتلقي العلاج اللازم، كما أخمدت الحريق وأمّنت مكانه.
 
وشهد يوم أمس السبت، نشوب 23 حريقاً في عموم ‏سوريا طالت منازل ومحال تجارية وأعشاباً وأشجاراً ‏وقمامة وأسلاكاً كهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها ‏وتأمينها من قبل فرق الدفاع المدني السوري، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.‏

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