الذروة الثانية للمنخفض الجوي اليوم وهطولات مطرية بأغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

يستمر تأثير المنخفض الجوي بفاعلية شديدة وأجواء شتوية غائمة ماطرة مع هطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية تتخللها زخات من البرد في المناطق الشمالية والشمالية الغربية مع امتداد الهطولات الثلجية إلى المناطق الشمالية الشرقية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تكون الهطولات الثلجية تراكمية فوق 1300متر، وتضعف الفعالية الجوية خلال ساعات النهار وبعد الظهر لتبقى فرص لهطولات مطرية على بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية مع استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة بشكل عام.

أما ليلاً، فيستمر الجو بارداً بشكلٍ عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية القلمون والمرتفعات الساحلية وبعض المناطق الداخلية، وخاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية وأجزاء من البادية والمنطقة الشمالية والشرقية والجزيرة، مع بقاء فرصة لهطولات مطرية متفرقة على أجزاء من المنطقة الجنوبية الشرقية والجنوبية.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والبادية والشرقية، وغربية إلى جنوبية غربية في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 85كم/سا أحياناً في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الوسطى، أما البحر فعالٍ ارتفاع الموج.

وكان الراصد الجوي حسان الجردي ذكر في تصريح لـ سانا في وقت سابق أن المنخفض يمتد لعدة أيام، ذروته الأولى كانت السبت الماضي، والثانية اليوم الإثنين، ويستمر حتى نهاية الأسبوع مع تراجع للهطولات المطرية يوم الثلاثاء، مشيراً إلى زيادة تدفق الهواء ذي المنشأ القطبي باتجاه المنطقة، ويكون شديداً في منتصف الأسبوع الحالي، لتصل الحرارة إلى ناقص 6 في سرغايا بريف دمشق خلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات السورية: