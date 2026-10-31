الطوارئ تجدد التحذير من اضطراب جوي يبدأ عصر غد الأحد

دمشق-سانا
جددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها من تأثر مناطق البادية وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى باضطراب جوي، يترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة، مع احتمالية لتساقط حبات البَرَد ونشوء تيارات هابطة قوية تؤدي لإثارة الغبار مع احتمالية تشكل عواصف غبارية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عصر يوم غد الأحد وحتى فجر بعد غد الاثنين.
وبين الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن تأثير الفعالية الجوية يتركز على بادية دمشق وحمص بالدرجة الأولى، بينما يتوقع أن تمتد بعض الزخات الغزيرة الى أجزاء من حماة وحمص وريف حلب الجنوبي وأجزاء من الرقة والحسكة.
تعليمات السلامة
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى الالتزام بالإرشادات التالية:
· عدم الاقتراب من مجاري الأودية والمنخفضات عند حدوث هطولات مطرية غزيرة.
· عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي، مهما بدت كمية المياه فيه منخفضة، وخاصة في المناطق الجبلية.
· تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البَرَد.
· تجنب التصوير أو استخدام الهواتف النقالة في الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الرعدية القوية.
· تجنب الوقوف قرب المسطحات المائية، الأماكن المرتفعة، أبراج الكهرباء، والأشجار المنفردة أثناء العواصف الرعدية القوية.
· فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة أثناء العواصف الرعدية القوية.
· التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وخاصة كفاءة المكابح وماسحات الزجاج.
· تخفيف السرعة والقيادة بحذر شديد أثناء الهطولات المطرية، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.
· تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير أو السقوط أثناء الرياح القوية.
· الابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة عند اشتداد الرياح أو حدوث رياح هابطة.
· عدم الخروج من المنازل في حال حدوث أجواء مغبرة، وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.
وشهدت معظم المناطق السورية منذ الثلاثاء الماضي حتى اليوم السبت اضطراباً جوياً ترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، ما أدى لتشكل السيول والفيضانات وقطع العديد من الطرق، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.