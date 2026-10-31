الطوارئ تجدد التحذير من اضطراب جوي يبدأ عصر غد الأحد

دمشق-سانا ‏

جددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها من تأثر مناطق البادية ‏وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى باضطراب جوي، ‏يترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة، مع احتمالية لتساقط حبات ‏البَرَد ونشوء تيارات هابطة قوية تؤدي لإثارة الغبار مع احتمالية تشكل ‏عواصف غبارية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عصر يوم غد الأحد ‏وحتى فجر بعد غد الاثنين.‏

وبين الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن ‏تأثير الفعالية الجوية يتركز على بادية دمشق وحمص بالدرجة الأولى، ‏بينما يتوقع أن تمتد بعض الزخات الغزيرة الى أجزاء من حماة وحمص ‏وريف حلب الجنوبي وأجزاء من الرقة والحسكة.‏

تعليمات السلامة

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‏إلى الالتزام بالإرشادات التالية:‏

‏· عدم الاقتراب من مجاري الأودية والمنخفضات عند حدوث ‏هطولات مطرية غزيرة.‏

‏· عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي، مهما بدت كمية المياه فيه ‏منخفضة، وخاصة في المناطق الجبلية.‏

‏· تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات ‏البَرَد.‏

‏· تجنب التصوير أو استخدام الهواتف النقالة في الأماكن المفتوحة ‏أثناء العواصف الرعدية القوية.‏

‏· تجنب الوقوف قرب المسطحات المائية، الأماكن المرتفعة، أبراج ‏الكهرباء، والأشجار المنفردة أثناء العواصف الرعدية القوية.‏

‏· فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة ‏أثناء العواصف الرعدية القوية.‏

‏· التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وخاصة كفاءة المكابح وماسحات ‏الزجاج.‏

‏· تخفيف السرعة والقيادة بحذر شديد أثناء الهطولات المطرية، ولا ‏سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.‏

‏· تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير أو السقوط أثناء الرياح ‏القوية.‏

‏· الابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة عند اشتداد الرياح أو ‏حدوث رياح هابطة.‏

‏· عدم الخروج من المنازل في حال حدوث أجواء مغبرة، وتخفيف ‏السرعة على الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.‏

وشهدت معظم المناطق السورية منذ الثلاثاء الماضي حتى اليوم السبت ‏اضطراباً جوياً ترافق مع ‏هطولات مطرية غزيرة وعواصف ‏رعدية ‏قوية، ما أدى لتشكل السيول والفيضانات وقطع العديد من الطرق، خاصة ‏في المناطق الشمالية والشرقية.‏