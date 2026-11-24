حماة-سانا
ألقى فرع المباحث الجنائية في حماة، القبض على أفراد عصابة متورطة بالسطو وسرقة محال في المنطقة الصناعية بمدينة حماة.
وقال رئيس قسم المعلومات في الفرع أحمد بكور، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء: إن الفرع تلقى بلاغات من فرع العمليات في المدينة عن وقوع حوادث سرقة عدة في المنطقة الصناعية، وإن المتابعة والترصد أسفرا عن رصد سيارة تكسي تدخل المنطقة في ساعة متأخرة من الليل، وبعد تعقبها والتعرف على صاحبها، جرى إحضاره إلى مركز الفرع والتحقيق معه، فاعترف بارتكاب جرائم السرقة مع شركائه الذين أُلقي القبض عليهم وأُحضروا إلى المركز.
وأضاف بكور أن المتورطين اعترفوا بارتكاب جرائم سرقة عدة في عدد من محال المنطقة الصناعية، حيث جرى استرداد جزء من المسروقات ومصادرة بندقيتين كانوا يستخدمونهما أثناء تنفيذ السرقات، لافتاً إلى أنه سيجري تقديمهم إلى القضاء لمحاسبتهم على ما ارتكبوه.