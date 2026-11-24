حماة-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في حماة، القبض على أفراد عصابة متورطة بالسطو وسرقة محال في المنطقة الصناعية بمدينة ‏حماة.‏

وقال رئيس قسم المعلومات في الفرع أحمد بكور، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء: إن الفرع تلقى بلاغات من فرع ‏العمليات في المدينة عن وقوع حوادث سرقة عدة في المنطقة الصناعية، وإن المتابعة والترصد أسفرا عن رصد سيارة ‏تكسي تدخل المنطقة في ساعة متأخرة من الليل، وبعد تعقبها والتعرف على صاحبها، جرى إحضاره إلى مركز الفرع ‏والتحقيق معه، فاعترف بارتكاب جرائم السرقة مع شركائه الذين أُلقي القبض عليهم وأُحضروا إلى المركز.‏

وأضاف بكور أن المتورطين اعترفوا بارتكاب جرائم سرقة عدة في عدد من محال المنطقة الصناعية، حيث جرى استرداد ‏جزء من المسروقات ومصادرة بندقيتين كانوا يستخدمونهما أثناء تنفيذ السرقات، لافتاً إلى أنه سيجري تقديمهم إلى القضاء ‏لمحاسبتهم على ما ارتكبوه.‏