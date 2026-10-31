الشيباني: سوريا متمسكة بالخيار الدبلوماسي والتفاوضي لإرساء علاقات ‏آمنة مع الجميع

المنامة-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني تمسك سوريا بالخيار ‌‏الدبلوماسي والتفاوضي، باعتباره حلاً أمثل لإرساء علاقات هادئة وآمنة ‏مع ‏جميع الأطراف، مشيراً إلى أن إسرائيل اتبعت نهجاً عدائياً تجاه ‏سوريا وشعبها تمثل ‏بشن آلاف الغارات وتنفيذ محاولات استفزازية ‏ميدانياً.

وقال الوزير الشيباني في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش ‏أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر “حوار المنامة 2026” اليوم ‏السبت: إن سوريا انتهجت مسار التفاوض منذ بداية التحرير، لافتاً إلى ‏أن سوريا تؤمن بأن الوساطة الأمريكية الهادفة إلى إيقاف الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية قد تحقق نتائج إيجابية لجميع الأطراف.

وأضاف الوزير الشيباني ‏أن سوريا تعيش اليوم مرحلة جديدة تختلف ‏عما كانت عليه قبل 14 عاماً أو 50 و60 عاماً، وتشكل هذه المرحلة ‏مصدر إلهام وطموح للشعب السوري لاستعادة وطنه وحريته وكرامته.

وتطرق إلى التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه سوريا في مرحلة ‏التعافي وإعادة الإعمار، موضحاً أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى ‏حاجة البلاد لنحو 250 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

وكان الوزير الشيباني شارك اليوم في جلسة حول مرتكزات الأمن ‏الإقليمي ‏ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين من قمة “حوار ‏المنامة”، ‏التي ‏ينظمها المعهد الدولي ‏للدراسات ‏الاستراتيجية، خلال الفترة ‏من 30 ‏تشرين الأول إلى 1 ‏تشرين الثاني ‌‏2026، بمشاركة ‏وفود من أكثر من ‌‏50 ‏دولة، إلى جانب أكثر من 40 شخصية ‏رفيعة المستوى ‏من الوزراء ‏وكبار القادة العسكريين، وممثلين ‏رفيعي ‏المستوى عن أكثر من 10 ‏منظمات دولية.