الشيباني: سوريا متمسكة بالخيار الدبلوماسي والتفاوضي لإرساء علاقات ‏آمنة مع الجميع

المنامة-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني تمسك سوريا بالخيار الدبلوماسي والتفاوضي، باعتباره حلاً أمثل لإرساء علاقات هادئة وآمنة مع جميع الأطراف، مشيراً إلى أن إسرائيل اتبعت نهجاً عدائياً تجاه سوريا وشعبها تمثل بشن آلاف الغارات وتنفيذ محاولات استفزازية ميدانياً.
وقال الوزير الشيباني في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر “حوار المنامة 2026” اليوم السبت: إن سوريا انتهجت مسار التفاوض منذ بداية التحرير، لافتاً إلى أن سوريا تؤمن بأن الوساطة الأمريكية الهادفة إلى إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية قد تحقق نتائج إيجابية لجميع الأطراف.
وأضاف الوزير الشيباني أن سوريا تعيش اليوم مرحلة جديدة تختلف عما كانت عليه قبل 14 عاماً أو 50 و60 عاماً، وتشكل هذه المرحلة مصدر إلهام وطموح للشعب السوري لاستعادة وطنه وحريته وكرامته.
وتطرق إلى التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه سوريا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، موضحاً أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى حاجة البلاد لنحو 250 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وكان الوزير الشيباني شارك اليوم في جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين من قمة “حوار المنامة”، التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 30 تشرين الأول إلى 1 تشرين الثاني 2026، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، إلى جانب أكثر من 40 شخصية رفيعة المستوى من الوزراء وكبار القادة العسكريين، وممثلين رفيعي المستوى عن أكثر من 10 منظمات دولية.