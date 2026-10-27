الأمن الداخلي بالحسكة يوقف مشتبهين بأعمال تخريبية

الحسكة-سانا
أوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة عدداً من المشتبه بتورطهم في أعمال تخريبية شهدتها بعض مناطق المحافظة، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت قيادة الأمن الداخلي، في بيان نشرته اليوم الإثنين عبر صفحتها على فيسبوك، أن الجهات المختصة تتعامل مع الأحداث بمسؤولية وضبط للنفس، مؤكدةً أن الوضع الأمني في المحافظة تحت السيطرة.
ودعت المواطنين المتضررين إلى مراجعة أقسام الشرطة لتقديم شكاواهم وتوثيق الأضرار وفق الأصول القانونية، مؤكدةً أهمية التحلي بالوعي والمسؤولية والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها.
وشهدت مدينة الحسكة مساء اليوم اعتداءات على مدنيين وتكسيراً لعدد من سيارات المارة عند المدخل الشمالي للمدينة، نفذها أشخاص خارجون عن القانون.