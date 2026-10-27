الأمن الداخلي بالحسكة يوقف مشتبهين بأعمال تخريبية

الحسكة-سانا‏

أوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة عدداً من المشتبه بتورطهم في ‏أعمال تخريبية شهدتها بعض مناطق المحافظة، فيما تتواصل التحقيقات ‏لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.‏

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي، في بيان نشرته اليوم الإثنين عبر صفحتها ‏على فيسبوك، أن الجهات المختصة تتعامل مع الأحداث بمسؤولية وضبط ‏للنفس، مؤكدةً أن الوضع الأمني في المحافظة تحت السيطرة.‏

ودعت المواطنين المتضررين إلى مراجعة أقسام الشرطة لتقديم شكاواهم ‏وتوثيق الأضرار وفق الأصول القانونية، مؤكدةً أهمية التحلي بالوعي ‏والمسؤولية والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المحافظة ‏واستقرارها.‏

وشهدت مدينة الحسكة مساء اليوم اعتداءات على مدنيين وتكسيراً لعدد من ‏سيارات المارة عند المدخل الشمالي للمدينة، نفذها أشخاص خارجون عن ‏القانون.‏