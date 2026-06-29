تقنية أمريكية جديدة تجعل الحركة الجسدية مفتاح التحكم في الألعاب الافتراضية

2026 06 24 image 12 1782659916 تقنية أمريكية جديدة تجعل الحركة الجسدية مفتاح التحكم في الألعاب الافتراضية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «فيرتويكس» الأمريكية المتخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي، عن إطلاق تحديث جديد لجهاز المشي متعدد الاتجاهات «أومني ون»، يتيح له دعم نظارات «ميتا كويست»، بما يسمح بدمج حركة المستخدم الجسدية بشكل مباشر داخل بيئات الألعاب الافتراضية.

ووفق ما أورده موقع «تيك سبوت» التقني أمس الأحد، يتيح الجهاز للمستخدم التحرك في مختلف الاتجاهات أثناء بقائه في مكانه، حيث يتم تتبع خطواته ونقلها إلى داخل العالم الافتراضي، ما يعزز دقة التحكم ويقلل الاعتماد على أدوات التحكم التقليدية.

وبحسب الشركة، فإن النظام الجديد يوفر تجربة لعب أكثر تفاعلية، إذ يمكن أن يحول جلسات الاستخدام إلى نشاط بدني مكثف يساعد على حرق ما يزيد على 700 سعرة حرارية في الساعة، تبعاً لشدة الحركة ونوع اللعبة.

ويأتي هذا التحديث مع دعم عدد من ألعاب الواقع الافتراضي على منصة «ميتا كويست»، من بينها ألعاب قتالية ومغامرات، على أن يتم توسيع قائمة الألعاب المدعومة خلال الفترة المقبلة.

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