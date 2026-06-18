علماء أمريكيون يطورون أرشيفاً رقمياً لحماية حيتان الفاكويتا المهددة بالانقراض

واشنطن-سانا

تمكّن علماء من جامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من مؤسسات متخصصة في علوم الأحياء البحرية، من تطوير أرشيف رقمي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة لحيوان الفاكويتا، أحد أندر الثدييات البحرية وأكثرها تهديداً بالانقراض عالمياً، وذلك بهدف حفظ بياناته التشريحية وإتاحتها أمام الباحثين والمهتمين.

وذكر موقع «سينس ديلي» العلمي أمس الأربعاء، أن الفريق البحثي أنجز توثيقاً دقيقاً للهيكل العظمي الكامل لأنثى من هذا النوع النادر، باستخدام تقنيات متقدمة شملت التصوير المقطعي المحوسب والتصوير المقطعي الدقيق والتصوير الرقمي عالي الدقة، ما أتاح إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية تكشف تفاصيل دقيقة للبنية العظمية.

وأوضح الباحثون أن هذه النماذج الرقمية تتيح دراسة الفاكويتا دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع العينات الأصلية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ عليها ويعزز إمكانيات استخدامها في الأبحاث العلمية المتقدمة.

وأشار الفريق إلى أن هذه البيانات ستُتاح عبر منصات علمية مفتوحة، بما يدعم مجالات البحث والتعليم والتوعية، ويسهم في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي البحري وصون هذا النوع من الانقراض.

ويُعد الفاكويتا أصغر أنواع الحيتانيات المعروفة، ويعيش حصراً في المياه الضحلة شمال خليج كاليفورنيا في المكسيك، وقد شهدت أعداده تراجعاً حاداً خلال العقود الماضية نتيجة الصيد غير القانوني باستخدام الشباك.