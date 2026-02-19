غوغل تطلق نموذج «ليريا 3» لإنشاء مقاطع موسيقية بالذكاء الاصطناعي عبر «جيميني»

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «غوغل» إطلاق نموذجها الجديد «ليريا 3» (Lyria 3) المتخصص في إنشاء الموسيقى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google DeepMind، عبر منصتها «غوغل جيميني»، حيث أصبح متاحاً بنسخة تجريبية بعدة لغات من بينها العربية، على أن يصل إلى تطبيقات الهواتف المحمولة قريباً.

وبحسب الموقع الرسمي لمدونة غوغل، يتيح النموذج للمستخدمين إنشاء مقاطع موسيقية مبتكرة من خلال إدخال وصف نصي يحدد نوع الموسيقى، أو أجواءها، ليقوم النظام خلال ثوانٍ بإنتاج مقطع صوتي عالي الجودة تصل مدته إلى 30 ثانية.

ويوفر «ليريا 3» آليات متعددة، من بينها تحويل النصوص إلى ألحان متكاملة تتماشى مع الحالة المزاجية أو الكلمات المطلوبة، إضافة إلى إمكانية توليد موسيقى انطلاقاً من صورة أو مقطع فيديو يتم تحميله إلى المنصة، بحيث يستند النظام إلى العناصر البصرية لإنتاج مقطع يعكس أجواء المحتوى.

وتُرفق المقاطع بغلاف فني يُنشأ عبر نموذج «نانو بانانا» لتوليد الصور، مع إمكانية تحميلها أو مشاركتها مباشرة، فيما أكدت «غوغل» أن الهدف من الخدمة هو توفير وسيلة سريعة ومبتكرة للتعبير الإبداعي، لا إنتاج أغانٍ كاملة بالمعنى التقليدي.

وأشارت الشركة إلى أن جميع المقاطع مزودة بعلامة مائية رقمية غير مرئية عبر تقنية «SynthID» لتمييز المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، مع توفير أدوات للتحقق من مصدر الملفات الصوتية، مؤكدةً أن تصميم النموذج يركز على دعم الإبداع الأصلي دون محاكاة مباشرة لأعمال فنانين بعينهم.

ويأتي إطلاق «ليريا 3» في إطار توجه «غوغل» لتوسيع حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات إبداعية جديدة، بما يعزز تكامل أدوات «جيميني»، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المستخدمين لإنتاج محتوى موسيقي سريع ومبتكر.