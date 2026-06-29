العثور على تابوت رصاصي نادر يعود إلى نحو 1800 عام في بريطانيا

لندن-سانا

عثر علماء آثار في مقاطعة إسكس البريطانية على تابوت نادر مصنوع من الرصاص يعود إلى نحو 1800 عام، وذلك خلال أعمال تنقيب في موقع أثري بمدينة كولشيستر.

وذكر موقع “ذا باست” البريطاني المتخصص في علم الآثار والتراث أمس الأحد، أن فريقاً من مؤسسة كولشيستر الأثرية اكتشف التابوت أثناء أعمال تنقيب في موقع مستشفى سابق، مبيناً أن التابوت يعود إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين، ويضم رفات امرأة شابة يقدر عمرها عند الوفاة بين 20 و30 عاماً، ويُرجح أنها كانت من سكان المدينة.

ويتميز التابوت بزخارف هندسية تضم أشكالاً معينة وأصدافاً ودوائر، وهي رموز جنائزية رومانية، وكان موضوعاً داخل تابوت آخر خشبي لم يتبق منه سوى آثاره وبعض المسامير.

كما احتوى القبر على مجموعة من اللقى الأثرية، بينها قوارير زجاجية نادرة، وإناء خزفي، إضافة إلى خمسة دبابيس للشعر مصنوعة من حجر الجيت الأسود، ما يشير إلى عناية خاصة بتجهيز المتوفاة قبل دفنها.

ويعد هذا النوع من التوابيت من أندر المدافن في بريطانيا، إذ لا يتجاوز عدد التوابيت الرصاصية المعروفة نحو 400 تابوت، فيما فُقد أو صُهر كثير منها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.