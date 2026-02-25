شركتان يابانيتان تطوران روبوتاً متنقلاً بقدرات متقدمة على اتخاذ القرار

طوكيو-سانا

أعلنت شركتا توشيبا وميريس تكنولوجيز اليابانيتان تطوير روبوت متنقل يُعد الأول من نوعه بدمج نظام حركة قائم على المحاكاة يُعرف بـ«SBM»، ما يمنحه قدرة محسّنة على التنقل، واتخاذ القرارات بسرعة ودقة في البيئات المعقدة.

ووفقاً لما أورده موقع «تك كرانش» التقني، يتيح النظام الجديد للروبوت إعادة التعرّف إلى الأجسام حتى بعد حجبها مؤقتاً، الأمر الذي يقلل نسبة الأخطاء ويعزز كفاءة الحركة، ما يجعله مناسباً لتطبيقات المركبات ذاتية القيادة والخدمات اللوجستية.

وتتميز التقنية بإمكانية تشغيلها على منصات حوسبة تقليدية مثل FPGAs وGPUs وASICs من دون الحاجة إلى خوادم ضخمة، ما يسمح بتصميم روبوتات صغيرة الحجم، منخفضة استهلاك الطاقة، وقادرة على العمل باستقلالية أكبر.

ويعكس هذا التطور توجهاً متنامياً نحو توظيف مفاهيم مستلهمة من ميكانيكا الكم والحوسبة المدمجة لتطوير أنظمة مستقلة من الجيل الجديد، قادرة على العمل بكفاءة في بيئات ديناميكية تتسم بضيق المساحة وسرعة تغير المعطيات.