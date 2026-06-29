مجلس التعليم العالي يقرّ معادلة شهادات جامعة ومعاهد غازي عنتاب في حلب ومعاهد جرابلس

دمشق-سانا

أقرّ مجلس التعليم العالي الذي عقد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اعتبار الشهادات الصادرة عن الكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب في حلب ومعاهد جرابلس المهنية العليا، معادلة للشهادات التي تمنحها الكليات والمعاهد المماثلة في الجامعات السورية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أنه تم تكليف جامعة حلب بتصديق الوثائق الصادرة عنها أصولاً، وذلك بعد التأكد من البيانات كافة، وصحة القبول، ومعادلة الشهادات الثانوية أصولاً والتحقق من صحتها للطلاب المتخرجين لغاية العام الدراسي 2025 ـ 2026.

كما قرر المجلس منح الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2023-2024 مهلة سنة كاملة، لاستكمال إجراءات تعيينهم كمعيدين في جامعاتهم.

وكان أقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدت في الـ 14 من حزيران الجاري، اعتماد وتصديق الشهادات ‏الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، انطلاقاً من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على معالجة الملفات الأكاديمية العالقة، وإنصاف الطلبة والخريجين من الجامعات التركية في الشمال السوري الذين واصلوا مسيرتهم العلمية خلال سنوات الثورة السورية.