تركيا تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتطالب بوقفها

thumbs b c 408b30be15d75839c2bddd7a7144b3ab تركيا تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتطالب بوقفها

أنقرة-سانا

أدانت تركيا بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي كان آخرها التوغل في محافظتي درعا والقنيطرة واستهداف بعض المناطق بقذائف المدفعية.
 
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الإثنين: “إن هذه الهجمات الإسرائيلية تنتهك سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وتزيد من صعوبة حياة المدنيين في المنطقة يوماً بعد يوم، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.
 
ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الهجمات التي تستهدف سوريا والتي تقوض الاستقرار الإقليمي.
 
وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.
 
وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

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