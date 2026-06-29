وزير الإدارة المحلية: استمرار التصديق على موازنات مجالس المدن لعام 2026 لتحسين الخدمات

دمشق-سانا

أكّد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني استمرار التصديق على موازنات مجالس المدن لعام 2026، في إطار مواصلة دعم الوحدات الإدارية وتمكينها من أداء مهامها.

وأوضح الوزير عنجراني في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الإثنين، أن عدد مجالس المدن في سوريا يبلغ 159 مجلساً، منها 23 مجلس مدينة مدرجاً ضمن الخطة الاستثمارية، وقد حظيت هذا العام بتمويل لمشاريعها الاستثمارية، في خطوة من شأنها دعم وتسريع تنفيذ المشاريع.

وأضاف: نواصل استكمال التصديق على بقية الموازنات تباعاً، بما يضمن انطلاق المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وتُعدّ موازنات مجالس المدن، الأداة المالية الأساسية التي تعتمد عليها الوحدات الإدارية في سوريا لتنظيم عملها السنوي، إذ تحدد هذه الموازنات أولويات الإنفاق والإيرادات، وتُوجّه الموارد المتاحة نحو تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة في مختلف القطاعات.