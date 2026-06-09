آبل تطرح أداة جديدة لتحريك زاوية الصورة بعد التصوير

نيويورك-سانا

أطلقت شركة آبل الأمريكية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات والتقنيات الرقمية، أداة جديدة لتحرير الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى إعدادات مسبقة أثناء التصوير.

ونقل موقع “تك كرانش” الأمريكي، أمس الإثنين، عن الشركة أن الأداة التي تحمل اسم “إعادة التأطير المكاني” أو ” سبيشال ريفريمينغ” ” تسمح للمستخدم بتغيير زاوية الصورة ومنظورها بعد التقاطها، وهي متاحة لجميع الصور ضمن تطبيق الصور، وليست حكراً على صور نظارة “فيجن برو”.

وتقوم الأداة على تحليل الصورة بواسطة الذكاء الاصطناعي لفهم محتواها، ثم يتيح للمستخدم تمرير إصبعه على الشاشة لتغيير المنظور ومعاينة النتيجة مباشرة، وبعد اختيار الزاوية الجديدة، يعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي بناء الأجزاء المفقودة ويملأ الفراغات، بما يتناسب مع المشهد الجديد، وكأن الصورة التُقطت من موقع مختلف تماماً.

ويمكن للمستخدم بفضل هذه الميزة، تصحيح زاوية الصورة أو تغيير موقع عنصر داخلها بعد التصوير، دون الحاجة إلى إعادة التقاطها، ما يمنح مرونة كبيرة في الإخراج البصري للصورة النهائية.

كما كشفت آبل خلال مؤتمر المطورين العالمي 2026 عن نظام “آيباد 27” الذي ركز على تحسين الأداء، وعن أداة “تمديد” لتوسيع حدود الصورة، وتحديثات لأداة “تنظيف” لإزالة العناصر غير المرغوب فيها بدقة أعلى.