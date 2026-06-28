بعد 250 عاماً.. العثور على مخطوطة موسيقية نادرة لموتسارت في فرنسا

باريس-سانا

أعلن باحثون متخصصون في المخطوطات الموسيقية عن اكتشاف مخطوطة نادرة للموسيقار النمساوي فولفغانغ أماديوس موتسارت، تعود إلى عام 1778، بعد أن بقيت مجهولة لنحو 250 عاماً.

وذكر الموقع الفرنسي “ذا كونيكسيون”، أمس السبت، نقلاً عن باحثين في المكتبة الوطنية الفرنسية، أن المخطوطة تضم سبع مقطوعات موسيقية للفلوت والقيثارة، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف يعد من أبرز الاكتشافات المتعلقة بموتسارت خلال العقود الأخيرة، لما يوفره من معلومات جديدة حول أسلوبه في التأليف والتدريس.

وأوضح الباحثون أن المخطوطة المؤلفة من 44 صفحة، استخدمها موتسارت خلال دروس التأليف الموسيقي التي قدمها لتلميذته ماري لويز دو غين عام 1778، حيث دونت التلميذة أجزاءً منها، بينما أضاف موتسارت ملاحظاته وتصحيحاته بخط يده، وتمكن الخبراء من نسب المخطوطة إليه بعد إخضاعها لفحوص دقيقة، والتحقق من السمات المميزة لخطه.

وأشار الباحثون إلى أن المخطوطة صودرت عام 1794 من منزل عازف الفلوت الفرنسي دوق غين في باريس، بعد ثلاث سنوات من وفاة موتسارت، وبقيت محفوظة ضمن مقتنيات المكتبة الوطنية الفرنسية من دون أن تنسب إلى مؤلفها، إلى أن جرى التعرف عليها مؤخراً.

وشهدت هذه الأعمال أول أداء علني لها خلال حفل أقيم بمناسبة عيد الموسيقا، قدمته الأوركسترا الفيلهارمونية لإذاعة فرنسا.