سوريا تدين استهداف ناقلة إماراتية بطائرات مسيرة إيرانية في مضيق هرمز

دمشق-سانا

أدانت سوريا استهداف ناقلة تعود للإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة إيرانية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية الملاحة الدولية وقواعد القانون الدولي، ويهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة خطوط التجارة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الإثنين، وقوف سوريا الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء، وتعبّر عن تضامنها معها.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإيرانية التي من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، كما دعت إلى احترام سيادة الدول وضمان أمن الممرات البحرية الدولية، بما يحفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.

وكانت دولة الإمارات أعلنت أن ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين إيرانيتين أثناء عبورها مضيق هرمز، دون وقوع إصابات.

