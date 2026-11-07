بساتين أبو جرش بدمشق.. رئة خضراء تواجه جفاف نهر يزيد وضغوط ‏التوسع العمراني

دمشق-سانا‏

في مدينة تتسع فيها رقعة العمران وتتقلص المساحة الزراعية ، تمثل بساتين ‏أبو جرش واحدة من آخر الامتدادات الزراعية التي تحتفظ بها دمشق داخل ‏نسيجها الحضري، فهي ليست مجرد أراضٍ خضراء، بل مصدر للغذاء ‏والعمل، وامتداد لذاكرة زراعية تناقلتها أجيال من الفلاحين إلى جانب دورها ‏في التوازن البيئي للمدينة.‏

وتواجه هذه البساتين حالياً تحديات متزايدة لجهة شح المياه وتراجع مقومات ‏الإنتاج وضغوط التوسع العمراني، ما يطرح تساؤلات حول سبل حمايته ‏وضمان استمراره.‏

ذاكرة الأرض والفلاح ‏

يستعيد الفلاح إسماعيل ظريفة، الذي يعمل في بساتين أبو جرش، تاريخ ‏ارتباط عائلته بالمنطقة منذ نحو عام 1900، موضحاً في حديث لـ سانا أن ‏أجداده مارسوا الزراعة فيها، قبل أن تتغير أنماط الملكية والعمل، وينتقل ‏الفلاحون إلى نظام الاستئجار خلال مرحلة الإقطاع، وصولاً إلى قرارات ‏الاستملاك عام 1975.‏

وتمتد المنطقة، بحسب ظريفة، من مساكن برزة شمالاً باتجاه العدوي جنوباً، ‏ومن ركن الدين شرقاً باتجاه القابون غرباً، فيما يُعرف جزء منها اليوم بحي ‏النزهة.‏

وتشكل البساتين وفق ظريفة مساحة إنتاجية متنوعة، إذ تضم زراعات ‏الخضار والفواكه وأشجار الزيتون، إلى جانب تربية المواشي وإنتاج الحليب ‏واللحوم، بما يوفر منتجات تصل إلى أسواق دمشق، ويسهم في تأمين فرص ‏عمل ومصادر دخل للعاملين في القطاع الزراعي، مقدراً إنتاج الحليب بنحو ‏طنين ونصف الطن يومياً، فضلاً عن منتجات أخرى تشكل جزءاً من النشاط ‏الاقتصادي والغذائي للمنطقة.‏

شح المياه يهدد استمرارية الزراعة

على الرغم من تنوع الإنتاج وأهمية المنطقة، يواجه المزارعون تحديات ‌‏تؤثر في استمرارية نشاطهم، يأتي في مقدمتها تراجع الموارد المائية وجفاف ‌‏مجرى نهر يزيد، الذي كان يشكل مورداً مهماً لسقاية الأراضي الزراعية.‏

ويؤكد ظريفة أن جفاف النهر انعكس على واقع الزراعة في المنطقة، ‏مشدداً ‏على الحاجة إلى تدخل لمعالجة مشكلة المياه وإعادة تدفقها، وتأمين ‌‏مستلزمات الإنتاج التي تساعد المزارعين على مواصلة عملهم.‏

ولا تقتصر مطالب الفلاحين على معالجة مشكلة الري، بحسب ظريفة، بل ‌‏تشمل توفير الدعم اللازم لاستمرار النشاط الزراعي وتحسين ظروف ‌‏العاملين فيه، لافتاً إلى وجود تعاون بين أبناء المنطقة ومبادرات أهلية ولجنة ‌‏للحي تتابع شؤونه، مع الحاجة إلى استجابة أوسع من الجهات المعنية ‌‏لمطالب المزارعين.‏

وبين أشجار الزيتون وأحواض الخضار، يواصل مزارعو أبو جرش العمل ‌‏في مواجهة أعباء الإنتاج ونقص المياه، متمسكين بأرض لا تمثل بالنسبة ‌‏إليهم مورداً للرزق فحسب، بل امتداد لتاريخ عائلاتهم وارتباطها بالزراعة.‏

قيمة بيئية داخل النسيج العمراني

لا تنفصل القيمة الزراعية لبساتين أبو جرش عن أهميتها البيئية، إذ يوضح ‏مدير مديرية البيئة في محافظة دمشق أحمد الزيدان، أن بساتين أبو جرش ‏والعدوي تعد من المساحات الزراعية والخضراء المهمة داخل المدينة، لما ‏تؤديه من دور في تلطيف الأجواء وامتصاص بعض ملوثات الهواء، فضلاً ‏عن إسهامها في تحسين المشهد الجمالي للنسيج العمراني.‏

ويشير الزيدان إلى أن هذه المساحات توفر موائل للطيور والحيوانات ‏والحشرات، وتسهم بذلك في الحفاظ على جانب من التنوع الحيوي والتوازن ‏البيئي، مقدراً مساحتها الإجمالية بنحو 359 هكتاراً.‏

وحسب الزيدان تكتسب هذه الوظائف أهمية إضافية في المدن التي تتزايد ‏فيها الكثافة العمرانية، إذ لا تمثل المساحات الخضراء مجرد امتداد جمالي، ‏بل تؤدي وظائف بيئية تسهم في تحسين جودة الحياة والحد من بعض الآثار ‏المرتبطة بالتوسع العمراني.‏