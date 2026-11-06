من إدلب إلى فيينا.. قصي سلماوي يحصد جائزة التميز الصحفي في النمسا

فيينا-سانا‏

من مدينة إدلب التي بدأ فيها مسيرته الصحفية وسط ظروف الحرب والنزوح، إلى ‏العاصمة النمساوية فيينا حيث حصد جائزة ‏BIBER Impact Award 2026‎، انتقل ‏الصحفي والمصور السوري قصي سلماوي بين تجربتين شكلتا ملامح مسيرته المهنية ‏والإنسانية، وصولاً إلى تكريمه ضمن فئة المواهب (‏Talent‏)، وحصوله على تقدير ‏خاص إضافي من لجنة التحكيم في فئة المسيرة المهنية (‏Karriere‏)، ليكون الوحيد بين ‏الفائزين الذي نال هذا التكريم.‏

وقال سلماوي في تصريح لـ “سانا”: إن الفوز بالجائزة يمثل إنجازاً كبيراً بالنسبة لي، ‏وقيمته معنوية أكثر من أي شيء آخر، مشيراً إلى أن وصوله إلى المرحلة النهائية ضمن ‏ثلاثة مرشحين جعل المنافسة تحدياً مهماً، ولا سيما أن مسيرته بدأت من إدلب في بلد ‏عاش الحرب، واستطاع رغم الظروف مواصلة عمله والوصول إلى هذه المرحلة في ‏النمسا.‏

تقدير لمسيرة بدأت في ظروف الحرب

وأوضح سلماوي أن التقدير الخاص الذي حصل عليه من لجنة التحكيم في فئة المسيرة ‏المهنية يمثل اعترافاً بالتجربة التي بناها في النمسا خلال فترة قصيرة، بعد وصوله إليها ‏عام 2023، حيث واجه تحديات تتعلق باستئناف عمله الصحفي وبناء حياته والاندماج ‏في المجتمع، في ظل صعوبات مرتبطة بإجراءات الهجرة والإقامة.‏

ولفت إلى أن تجربته السابقة في شمال سوريا، وخاصة في إدلب ومخيمات النازحين، ‏شكلت جزءاً أساسياً من تكوينه المهني، مؤكداً أن الجائزة وإن كانت إنجازاً شخصياً، فإنها ‏تحمل أيضاً بعداً سورياً، من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح السوريين وتجارب ‏اندماجهم في المجتمع النمساوي.‏

وأضاف: إن من المهم أن تظهر صورة السوريين من خلال نجاحاتهم وقدراتهم ‏وإسهاماتهم، وليس فقط من خلال الحرب واللجوء.‏

من توثيق المعاناة إلى العمل الإنساني

وبدأ سلماوي مسيرته الصحفية عام 2016 في إدلب، حيث عمل في التغطية الميدانية ‏وتصوير الحياة اليومية في مخيمات الشمال السوري، وتوثيق معاناة المدنيين جراء ‏الحرب والقصف الوحشي من النظام البائد والنزوح، بالتوازي مع مساهمته في العمل مع ‏منظمات وجمعيات إغاثية لدعم العائلات المتضررة والنازحة.‏

وأشار إلى أن مشاهد العائلات التي فقدت منازلها وكل ما تملك في مخيمات الشمال ‏السوري بقيت حاضرة في ذاكرته، موضحاً أن تلك التجربة جعلته يشعر بأن توثيق معاناة ‏الناس ونقلها مسؤولية لا يمكن التخلي عنها.‏

وقال: إن الكاميرا كانت وسيلته لإيصال صوت الناس وقصصهم إلى العالم وإظهار ‏واقعهم الإنساني، مؤكداً أن الصحافة ليست مجرد نقل صورة أو خبر، بل مسؤولية تجاه ‏الإنسان والحقيقة.‏

جسر بين السوريين في النمسا والشمال السوري

ومع انتقاله إلى النمسا عام 2023، حرص سلماوي على مواصلة نشاطه الإعلامي ‏والإنساني، ولاحظ، بحسب قوله، غياباً كبيراً للقصص المتعلقة بما يجري في سوريا، ولا ‏سيما معاناة الأهالي في الشمال السوري، إضافة إلى محدودية معرفة بعض السوريين في ‏الخارج بتفاصيل الأوضاع هناك.‏

وأوضح أن خبرته السابقة في شمال إدلب وعلاقاته مع العاملين في المنظمات ‏والمؤسسات السورية ساعدته على بناء جسور التواصل مع الجهات السورية في النمسا، ‏وتنظيم مبادرات وحملات إنسانية لدعم مخيمات الشمال السوري والمدارس والمشافي، ‏والمساهمة في جمع التبرعات لإجراء عمليات جراحية عاجلة لأشخاص بحاجة إلى تدخل ‏طبي.‏

وأضاف: إنه حاول أن يكون حلقة وصل بين السوريين في النمسا والأهالي في إدلب ‏ومناطق الشمال السوري، وأن يسهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه.‏

سانا.. نافذة لنقل قصص السوريين وإنجازاتهم

وشكل الثامن من كانون الأول 2024 محطة جديدة في مسيرة سلماوي، مع بدء عمله ‏مراسلاً متعاوناً مع الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” في النمسا، حيث انتقل إلى ‏متابعة الأحداث والفعاليات الدولية والمؤتمرات والاجتماعات الأوروبية، ولا سيما المنعقدة ‏في مقر الأمم المتحدة في فيينا، إضافة إلى تغطية نشاطات الوفود الحكومية السورية بعد ‏التحرير ومشاركاتها في المحافل الدولية.‏

وأكد أن العمل مع سانا أتاح له الجمع بين التغطية الصحفية الدولية ونقل قصص ‏السوريين وتجاربهم إلى الجمهور داخل البلاد، من خلال إعداد تقارير مصورة عن ‏إنجازات الأطباء والطلاب والخريجين وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات.‏

ولفت إلى أن ما يميّز كثيراً من السوريين الذين تعلموا وتخرجوا وعملوا في النمسا هو ‏امتلاكهم رغبة كبيرة في نقل خبراتهم إلى الداخل السوري والمساهمة في بناء مستقبل ‏بلدهم، مشيراً إلى أن بعض هذه القصص وصل أيضاً إلى التلفزيون السوري عبر ‏مقابلات خاصة مع أصحابها.‏

اهتمام أوروبي متزايد بالتجربة السورية

وحول طبيعة الاهتمام الإعلامي الأوروبي بسوريا بعد الثامن من كانون الأول 2024، ‏قال سلماوي: إنه لاحظ تغيراً في طبيعة الموضوعات والقصص التي تحظى بالاهتمام، ‏مبيناً أن مشاركته في المؤتمرات والاجتماعات الدولية في النمسا وأوروبا أظهرت اهتماماً ‏متزايداً بالتعرف إلى سوريا والسوريين، ليس من خلال التطورات السياسية فحسب، وإنما ‏أيضاً عبر الثقافة والكفاءات وقصص النجاح والتجارب الإنسانية.‏

وشدد على أهمية تقديم صورة حقيقية ومتنوعة عن السوريين، وإبراز إسهاماتهم ‏وقدراتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، بما يسهم في التعريف بتجربتهم بعيداً عن ‏الصورة المرتبطة بالحرب واللجوء وحدهما.‏

مغادرة الوطن ليست نهاية الأحلام

وفي رسالته إلى الشباب السوري الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم ويطمحون إلى ‏مواصلة مسيرتهم المهنية في الخارج، استذكر سلماوي أنه اعتقد عند مغادرته سوريا عام ‌‏2023 أن مسيرته الصحفية ربما وصلت إلى نهايتها، ولا سيما بعد مغادرته إدلب التي ‏أنهكتها سنوات الحرب، لكنه اكتشف في النمسا إمكانية بدء مرحلة جديدة ومواصلة ‏رسالته في نقل أصوات السوريين وقصصهم إلى العالم.‏

وقال: إن الإنسان عندما يضطر إلى ترك وطنه وعائلته ويبدأ من الصفر في بلد جديد ثم ‏ينجح، فإن ذلك بحد ذاته إنجاز كبير، سواء في الصحافة أو في أي مجال آخر، مؤكداً أن ‏كل شخص يستطيع من موقعه وإمكاناته أن يقدم شيئاً لبلده، سواء كان صحفياً أو طبيباً أو ‏مهندساً أو طالباً.‏

وأضاف أن السوريين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بسبب الحرب، لكنهم لم يتخلوا عن ‏أحلامهم، وما زالوا يمتلكون الخبرات والقدرات والطموحات التي تمكنهم من بناء حياتهم ‏من جديد والمساهمة في مستقبل بلدهم.‏

وختم سلماوي بالقول: إن مغادرة الوطن لا تعني نهاية الطريق، بل يمكن أن تكون بداية ‏مرحلة جديدة، والأهم ألا يفقد الإنسان إيمانه بنفسه وبقدرته على النجاح، فحتى من يشغل ‏موقعاً محدوداً في عمله يستطيع إحداث فارق كبير من خلال ما يقدمه.‏

يُذكر أن جائزة ‏BIBER‏ النمساوية تسلط الضوء على الشخصيات والتجارب التي تترك ‏أثراً إيجابياً في المجتمع، وتسهم في تعزيز التنوع والاندماج وإبراز قصص النجاح، وقد ‏جاء ترشيح سلماوي للجائزة عن طريق الطالبة الجامعية السورية بنان سقّباني، الفائزة ‏بجائزة المواهب لعام 2025.‏