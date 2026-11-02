في يوم إنهاء الإفلات من العقاب.. مسار حقوقي لملاحقة قتلة الصحفيين السوريين

‏ ‏دمشق-سانا‏

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يعدّ اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ‏الذي يصادف الثاني ‏من تشرين الثاني من كل عام، محطة لاستعراض وفتح ملفات ‏الاستهداف الواسع والممنهج الذي تعرّض له الصحفيون السوريون على يد أجهزة ‏النظام البائد، التي حوّلت القلم والكاميرا إلى خصم ملاحق عبر عمليات القتل والإخفاء ‏القسري، سعياً لكسر الإرادة الحرة بنقل الواقع وطمس الجرائم المرتكبة بحق ‏السوريين.‏

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واليوم، تترجم الهيئات الحقوقية والنقابية استحقاقات هذه المناسبة العالمية من خلال ‏حراك مؤسسي وقانوني، يعمل على تحويل بيانات التوثيق إلى ملفات جنائية مكتملة ‏الأركان أمام مسارات العدالة الوطنية والدولية، بما يضمن ملاحقة الجناة وقطع ‏الطريق أمام أي إفلات من المحاسبة والمساءلة.‏

مقتل 559 صحفياً على يد النظام البائد

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ سانا اليوم ‏الإثنين: إن الشبكة وثّقت مقتل 559 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي على يد ‏قوات النظام البائد منذ آذار 2011 حتى سقوطه وتحرير سوريا في 8 كانون الأول ‌‏2024، قضى 48 منهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، إضافة إلى إصابة ما لا ‏يقل عن 1612 صحفياً.‏

وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة سجّلت ما لا يقل عن 1358 حالة اعتقال أو اختطاف ‏بحق إعلاميين، و392 ممن احتجزتهم قوات النظام البائد لا يزالون مختفين قسراً، ‏بينهم ثماني صحفيات، إلى جانب أربعة صحفيين أجانب، كما وثقت ميدانياً، العديد من ‏الهجمات المباشرة على الإعلاميين ومقرات عملهم ووسائل تنقلهم.‏

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أوضح عبد الغني أن القانون الدولي الإنساني يحمي الصحفيين بوصفهم مدنيين ما لم ‏يشاركوا مباشرة في الأعمال القتالية، وفقاً للقاعدة العرفية 34 من دراسة القانون ‏الدولي الإنساني العرفي الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو ما أكده ‏قرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2015.‏

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وأشار إلى أن تعمّد مهاجمة الصحفيين، يشكّل مع توافر الأركان القانونية، جريمة ‏حرب، كما يرقى القتل والتعذيب والإخفاء القسري الذي نفذته أجهزة النظام البائد إلى ‏جرائم ضد الإنسانية لوقوعها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجّه ضد ‏السكان المدنيين.‏

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وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قاعدة بيانات الشبكة، تحوّلت من سجل ‏توثيقي إلى ملف أدلة جنائية دامغة تكشف تراتبية إصدار الأوامر، وتحدد المسؤولية ‏المباشرة للوحدات العسكرية والأفرع الأمنية المتورطة، لتشكل مرتكزاً أمام المحاكم ‏الوطنية والدولية، تمهيداً لإنفاذ العدالة وملاحقة الجناة.‏

‏منظومة انتهاكات مركّبة لاستهداف الصحفيين والصحفيات

بدورها، بيّنت عضو لجنتي المرأة، والحقوق والحريات، في نقابة المحامين المركزية ‏المحامية رهادة عبدوش، أن سنوات الثورة شهدت استهدافاً ممنهجاً للصحفيين ‏والصحفيات عبر منظومة انتهاكات مركّبة تداخلت فيها الملاحقات الأمنية مع التعسف ‏القضائي، بهدف كسر إرادتهم ودورهم في كشف الحقائق وتوثيق معاناة المدنيين.‏

وأوضحت عبدوش أن النظام البائد عمد إلى استغلال مكمن الخلل التشريعي المتمثل ‏في قصور تعديلات قانون الإعلام عن توفير الحماية اللازمة لحرية التعبير، وإحالة ‏أي فعل إعلامي غير مشمول به إلى قانون العقوبات العام المليء بالنصوص ‏الفضفاضة والتعابير المطاطية والتي شكلت ذريعة لتسويق الاعتقالات التعسفية.‏



وأضافت أن النظام البائد استحدث في قوانين الجرائم الإلكترونية اللاحقة مفاهيم تفتقر ‏إلى الموضوعية، من بينها جرم “وهن نفسية الأمة”، ما وفّر غطاءً لشرعنة ‏الملاحقات وتقويض العمل الصحفي وترهيب العاملين فيه.‏

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وقالت عبدوش: إن نقابة المحامين تتبنى عبر لجانها، استراتيجية متكاملة لإنصاف ‏الصحفيين والصحفيات الضحايا، ومأسسة جهود الدفاع والمناصرة، ووضع كامل ‏الإمكانات لإسناد الراغبين والراغبات في تحريك الدعاوى القضائية، وذلك عبر ‏مسارين: أولهما تدريب المحامين على الآليات القانونية المتقدمة لفض النزاعات ‏وحماية الحريات لضمان تمثيل قانوني احترافي يدعم قضايا الإعلاميين والإعلاميات ‏أمام جهات التحقيق والقضاء، وثانيهما التمكين والتوعية القانونية للصحفيات بحقوقهن ‏الدستورية وآليات توثيق الانتهاكات والتعامل السليم مع الضغوط والملاحقات.‏

ضمان بيئة عمل آمنة وبناء قواعد بيانات لتوثيق الانتهاكات

‏لفتت المحامية عبدوش إلى تنظيم ورشات عمل متخصصة عبر فروع النقابة بالتشبيك ‏مع المنظمات المدنية لمناقشة آليات الحماية وتعديل القوانين، مشددة على أن النقابة ‏تعمل على مأسسة هذه الجهود عبر السعي لتأسيس وحدات دائمة وتقديم استشارات ‏قانونية مجانية للضحايا، وبناء قواعد بيانات لتوثيق الانتهاكات تمهيداً لمساءلة ‏المتورطين فيها وضمان بيئة عمل آمنة ومحصنة للإعلاميات السوريات.‏

وأكدت عبدوش أن نقابة المحامين تضع كامل إمكاناتها القانونية لإسناد ودعم ‏الصحفيين والصحفيات وذوي الضحايا الراغبين في التقدم بشكاوى أو تحريك دعاوى ‏قضائية، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في بناء ملفات الادعاء وتكييف الوقائع ‏الجنائية بما يضمن تثبيت التوصيف الجرمي كجرائم جسيمة تستوجب ملاحقة ‏مرتكبيها، مشددةً على أن النقابة ستبقى الملاذ القانوني الحامي والداعم للصحفيين ‏والصحفيات السوريين في مسار إحقاق حقوقهن وملاحقة الجناة.‏

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يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 2013، يوم الثاني من تشرين ‏الثاني من كل عام، يوماً دولياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ‏الصحفيين، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها، والدعوة إلى ‏ضمان محاسبة المسؤولين عنها.‏

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وتكتسب المناسبة أهمية خاصة في السياق السوري، في ضوء ما وثقته جهات حقوقية ‏من انتهاكات ارتكبها النظام البائد بحق مئات الصحفيين والعاملين في المجال ‏الإعلامي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024، شملت القتل والاعتقال ‏والتعذيب والإخفاء القسري، فضلاً عن أشكال أخرى من التضييق، من بينها المراقبة ‏الرقمية والتهديدات.‏

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