حافلات مطار دمشق الدولي.. التكلفة والمواعيد ومراكز جديدة مرتقبة

دمشق-سانا

بعد إطلاق الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، قبل نحو شهر، مشروع ‏حافلات مطار دمشق الدولي لنقل المسافرين من البرامكة وإليه وبالعكس، برزت تساؤلات ‏عديدة حول آلية عملها وتعرفتها ومواعيد انطلاقها ومدى توافقها مع مواعيد الرحلات ‏الجوية.‏

وللإجابة عن هذه التساؤلات، تواصلت سانا مع هيئة الطيران المدني، التي أوضحت أن ‏المشروع يهدف إلى توفير خيارات نقل منخفضة التكلفة للمسافرين بدلاً من تركهم أمام خيار ‏وحيد وهو سيارة الأجرة ذات التكلفة العالية.‏

‏ كما التقت عدداً من المسافرين للاطلاع على رأيهم بالخدمة التي تقدمها الحافلات ‏ومطالبهم حول تحسينها وتطويرها.‏

تكلفة حافلات مطار دمشق الدولي وعدد الرحلات

قال مدير الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خيرالله: إن ‏تعرفة نقل الركاب من البرامكة في دمشق إلى مطار دمشق الدولي 500 ليرة للراكب ‏الواحد.‏

وأوضح خيرالله لـ سانا، أن عدد الرحلات اليومية التي تسيّرها الهيئة، 14 رحلة، 10 منها ‏في النهار، على رأس كل ساعة بدءاً من السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، و4 ‏رحلات ليلية في كل من الساعات، (7، 10، واحدة ليلاً ، 4 فجراً).‏

زمن وصول الحافلة ومدى التوافق مع رحلات الطيران

بين مدير الإعلام أن وصول الحافلة من منطقة البرامكة إلى مطار دمشق الدولي يستغرق ‏أقل من ساعة واحدة في الظروف المعتادة، مشيراً إلى أن الزمن قد يتغير خلال أوقات ‏الذروة والازدحام في مركز المدينة.‏

وأشار إلى أن هناك عاملاُ آخر يؤثر في زمن الرحلة وهو أعمال إعادة تأهيل طريق المطار ‏الجارية حالياً، داعياً المسافرين إلى الانطلاق قبل وقت كافٍ لتجنّب التأخر عن مواعيد ‏رحلاتهم. ‏

ولفت خير الله إلى أن مواعيد الحافلات حالياً تراعي حركة الطيران خلال الفترتين ‏الصباحية والمسائية، مشيراً إلى أن هناك تغييرات متوقّعة في مواعيد الرحلات الجوية عند ‏تطبيق البرنامج الشتوي، وهو ما يستدعي تكييف مواعيد النقل وتعزيز الخدمة وفقاً ‏لاحتياجات المسافرين ومتطلّبات التشغيل.‏

مراكز انطلاق جديدة

وأكد خير الله أن الهيئة تتابع احتياجات المسافرين، وتعمل على تأمينها، كزيادة عدد ‏الرحلات أو تعديل مواعيدها عند الحاجة، ودراسة إمكانية توسيع نطاق الخدمة بإحداث ‏مراكز انطلاق إضافية في مدينة دمشق، من بينها كراج البولمان، لتوفير خيارات أوسع ‏وتسهيل وصول المسافرين القادمين من المحافظات إلى المطار.‏

وأشار إلى أن الإعلان عن تغيير التعرفة أو مواعيد الانطلاق والتجمع وأي خطوات ‏جديدة، سيتم فور استكمال الترتيبات اللازمة، وعبر القنوات الرسمية للهيئة، منوها بأن ‏العمل جارٍ على إتاحة المعلومات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار، ما يساعد ‏المسافرين على التخطيط المسبق لرحلاتهم.‏

آراء المسافرين ومطالبهم ‏

أبدى عدد من المسافرين التقت بهم سانا ارتياحاً كبيراً من مشروع إطلاق الحافلات، ‏وأشاروا إلى أن جميع الإجراءات كانت منتظمة وميسّرة، بدءاً من قطع تذكرة الركوب ‏وصولاً إلى منطقة البرامكة.‏

وتركزت معظم مطالبهم حول زيادة عدد الوجهات والمحطات في دمشق وريفها لتشمل ‏مواقع إضافية، مثل جسر الحرية وكراجات البولمان المتّجهة إلى المحافظات، وجديدة ‏عرطوز.‏