حافلات مطار دمشق الدولي.. التكلفة والمواعيد ومراكز جديدة مرتقبة

دمشق-سانا
بعد إطلاق الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، قبل نحو شهر، مشروع حافلات مطار دمشق الدولي لنقل المسافرين من البرامكة وإليه وبالعكس، برزت تساؤلات عديدة حول آلية عملها وتعرفتها ومواعيد انطلاقها ومدى توافقها مع مواعيد الرحلات الجوية.
وللإجابة عن هذه التساؤلات، تواصلت سانا مع هيئة الطيران المدني، التي أوضحت أن المشروع يهدف إلى توفير خيارات نقل منخفضة التكلفة للمسافرين بدلاً من تركهم أمام خيار وحيد وهو سيارة الأجرة ذات التكلفة العالية.
كما التقت عدداً من المسافرين للاطلاع على رأيهم بالخدمة التي تقدمها الحافلات ومطالبهم حول تحسينها وتطويرها.
تكلفة حافلات مطار دمشق الدولي وعدد الرحلات
قال مدير الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خيرالله: إن تعرفة نقل الركاب من البرامكة في دمشق إلى مطار دمشق الدولي 500 ليرة للراكب الواحد.
وأوضح خيرالله لـ سانا، أن عدد الرحلات اليومية التي تسيّرها الهيئة، 14 رحلة، 10 منها في النهار، على رأس كل ساعة بدءاً من السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، و4 رحلات ليلية في كل من الساعات، (7، 10، واحدة ليلاً ، 4 فجراً).
زمن وصول الحافلة ومدى التوافق مع رحلات الطيران
بين مدير الإعلام أن وصول الحافلة من منطقة البرامكة إلى مطار دمشق الدولي يستغرق أقل من ساعة واحدة في الظروف المعتادة، مشيراً إلى أن الزمن قد يتغير خلال أوقات الذروة والازدحام في مركز المدينة.
وأشار إلى أن هناك عاملاُ آخر يؤثر في زمن الرحلة وهو أعمال إعادة تأهيل طريق المطار الجارية حالياً، داعياً المسافرين إلى الانطلاق قبل وقت كافٍ لتجنّب التأخر عن مواعيد رحلاتهم.
ولفت خير الله إلى أن مواعيد الحافلات حالياً تراعي حركة الطيران خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيراً إلى أن هناك تغييرات متوقّعة في مواعيد الرحلات الجوية عند تطبيق البرنامج الشتوي، وهو ما يستدعي تكييف مواعيد النقل وتعزيز الخدمة وفقاً لاحتياجات المسافرين ومتطلّبات التشغيل.
مراكز انطلاق جديدة
وأكد خير الله أن الهيئة تتابع احتياجات المسافرين، وتعمل على تأمينها، كزيادة عدد الرحلات أو تعديل مواعيدها عند الحاجة، ودراسة إمكانية توسيع نطاق الخدمة بإحداث مراكز انطلاق إضافية في مدينة دمشق، من بينها كراج البولمان، لتوفير خيارات أوسع وتسهيل وصول المسافرين القادمين من المحافظات إلى المطار.
وأشار إلى أن الإعلان عن تغيير التعرفة أو مواعيد الانطلاق والتجمع وأي خطوات جديدة، سيتم فور استكمال الترتيبات اللازمة، وعبر القنوات الرسمية للهيئة، منوها بأن العمل جارٍ على إتاحة المعلومات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار، ما يساعد المسافرين على التخطيط المسبق لرحلاتهم.
آراء المسافرين ومطالبهم
أبدى عدد من المسافرين التقت بهم سانا ارتياحاً كبيراً من مشروع إطلاق الحافلات، وأشاروا إلى أن جميع الإجراءات كانت منتظمة وميسّرة، بدءاً من قطع تذكرة الركوب وصولاً إلى منطقة البرامكة.
وتركزت معظم مطالبهم حول زيادة عدد الوجهات والمحطات في دمشق وريفها لتشمل مواقع إضافية، مثل جسر الحرية وكراجات البولمان المتّجهة إلى المحافظات، وجديدة عرطوز.