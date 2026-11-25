دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع القانون رقم “4” لعام 2026 القاضي بإلغاء كافة النصوص ‏القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من ‏رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.‏

وأقر مجلس الشعب في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون، بهدف رفع القيود ‏التي تحول دون لجوء المتضررين من القرارات الإدارية إلى القضاء، وإلغاء النصوص ‏التي تحصّن هذه القرارات من الرقابة القضائية.‏

وكانت بعض التشريعات النافذة في عهد النظام البائد تتضمن نصوصاً تعتبر قرارات ‏صادرة عن لجان خاصة أو سلطات إدارية مبرمة وغير قابلة للطعن أمام القضاء، ما ‏كان يحرم أصحاب العلاقة المتضررين من حق اللجوء إلى القضاء للطعن فيها.‏