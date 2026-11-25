دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع القانون رقم “4” لعام 2026 القاضي بإلغاء كافة النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.
وأقر مجلس الشعب في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون، بهدف رفع القيود التي تحول دون لجوء المتضررين من القرارات الإدارية إلى القضاء، وإلغاء النصوص التي تحصّن هذه القرارات من الرقابة القضائية.
وكانت بعض التشريعات النافذة في عهد النظام البائد تتضمن نصوصاً تعتبر قرارات صادرة عن لجان خاصة أو سلطات إدارية مبرمة وغير قابلة للطعن أمام القضاء، ما كان يحرم أصحاب العلاقة المتضررين من حق اللجوء إلى القضاء للطعن فيها.