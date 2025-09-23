الرئيس الشرع يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك 

نيويورك-سانا

اجتمع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.