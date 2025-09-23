الرئيس الشرع يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك 

photo 2025 09 23 21 43 11 الرئيس الشرع يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك 

نيويورك-سانا

اجتمع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

photo 2025 09 23 21 42 59 الرئيس الشرع يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في نيويورك 
