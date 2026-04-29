وزير الطوارئ يبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثل المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO أرغوج كالانتارلي، آفاق تطوير التعاون المشترك في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأوضح الوزير الصالح في منشور على منصة “إكس” أن الاتصال تناول سبل تعزيز الدعم التقني وبناء القدرات، بما يسهم في رفع جاهزية المنظومة الوطنية وتحسين سرعة الاستجابة لمختلف الحالات الطارئة.

وأشار الوزير الصالح إلى أنه تم التطرق إلى مسار الإصلاحات الجارية داخل المنظمة، مؤكداً دعم سوريا لهذه الجهود، بما يعزز فاعلية العمل الدولي المشترك ويخدم أولويات الاستجابة الإنسانية وفق أعلى المعايير المهنية.

وتُعد المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO منظمة حكومية دولية مقرها جنيف، تعنى بتعزيز قدرات الدول على حماية السكان والممتلكات والبيئة من الكوارث الطبيعية والبشرية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك