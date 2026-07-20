الشيباني: الكويت فاعل مهم في المنطقة وشريك أساسي لسوريا

الكويت-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني حرص سوريا على تطوير العلاقات الثنائية مع الكويت، مجدداً تضامنها الكامل مع دولة الكويت، وسائر الدول العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة.

وقال وزير الخارجية في تدوينة على حسابه في منصة “إكس”: نؤكد عزمنا على المضي في تطوير العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين، وننظر إلى الكويت بوصفها فاعلاً مهماً في المنطقة وشريكاً أساسياً لسوريا.

وأضاف: نعرب عن تضامننا الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وسائر الدول العربية في ظل الاستهدافات الإيرانية المتكررة، ونتمنى لهم دوام الأمن والاستقرار، وأن يحفظهم الله من كل سوء.

وتوجه وزير الخارجية بالشكر لولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، معرباً عن بالغ التقدير والامتنان للكويت، ومثمناً الإرث الإنساني الأصيل ومواقفها الأخوية المشرفة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وكان الشيباني وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث التقى ولي العهد وبحث معه سبل توسيع التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية، كما التقى وزير الخارجية الكويتي، واتفق الجانبان على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة، وتفعيل اللجان المشتركة لمتابعة مختلف ملفات التعاون.