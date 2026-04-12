توقيع مذكرتي تفاهم بين سوريا والأردن في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل

عمان-سانا

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات اليوم الأحد، مذكرتي تفاهم مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية الأردنيتين، وذلك خلال أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية.

ووفقاً لما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام، فإن مذكرة التفاهم الأولى تهدف إلى التعاون في مجال العمل والتشغيل، وتبادل الخبرات والدراسات في مجالات الصحة والسلامة المهنية.

أما مذكرة التفاهم الثانية فتهدف إلى التعاون في مجالات التنمية والشؤون الاجتماعية، وتبادل الخبرات والدراسات والتشريعات في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، وتطوير وتفعيل قنوات التعاون المشترك، وإعداد خطة عمل سنوية أو برنامج تنفيذي لتفعيل هذا التعاون بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في كلا البلدين.

ويشارك في اجتماعات الدورة الحالية للاجتماع 131 عضواً من الجانبين السوري والأردني، بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون 19 قطاعاً، ما يعكس مستوى التمثيل الواسع، وأهمية الملفات المطروحة على جدول الأعمال، ويترأس الوفد السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.