الصفدي: العلاقات الأردنية ‑ السورية في أفضل مستوياتها والتنسيق مستمر لمواجهة المخاطر المشتركة

عمان-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن علاقات الأردن وسوريا في أفضل حالاتها على جميع المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وأوضح الصفدي في تصريح له لتلفزيون المملكة أنه عقد مؤخراً، برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة، لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إطار حوار استراتيجي مع الجانب السوري، جرى خلاله بحث سبل مواجهة خطر تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، إضافة إلى خطر تنظيم داعش والإرهاب.

وأضاف: إن المباحثات تناولت أيضاً آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن سوريا تمرّ في مرحلة إعادة تكوين مهمة جداً، وأن الأردن يقف معها بشكل كامل، وفق توجيهات جلالة الملك، ويقدم لها الدعم والمساندة ضمن الإمكانات المتاحة.

وأكد الصفدي أن استقرار سوريا يمثل استقراراً للأردن والمنطقة، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أجرى اتصالاً هاتفياً في وقت سابق اليوم مع الصفدي، تناولا فيه آخر المستجدات الإقليمية، وخاصة القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والتعاون العربي.