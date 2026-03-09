الرئيس الشرع:أولوية المرحلة القادمة هي إنهاء المخيمات وتمكين الأهالي من العودة لبلداتهم وقراهم

“جسور العلم” ملتقى علمي لتبادل الأفكار بين جامعة الفرات والمجلس العلمي السوري في دير الزور
مؤسسة زاوية القصة التنموية توسع نشاطاتها الثقافية والأدبية بعد معاناتها من قيود النظام البائد
الهلال الأحمر يطلق مبادرة “ضوء” لإنارة شوارع حي الغمقة الشرقية في طرطوس
تأهيل محطة مياه الزغير لتحسين واقع مياه الشرب في ريف دير الزور
قوى الأمن الداخلي في السويداء تحرر عدداً من المدنيين المخطوفين وتسلمهم لذويهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى