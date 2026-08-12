من أجواء مهرجان “صيف سوريا 2026” في قلعة دمشق تاريخ النشر: 2026/08/12 9:21 مساءً اخر تحديث: 2026/08/12 9:21 مساءً قائمة الصور 1/6 أجواء الضباب في مدينة الرقة صباح اليوم جمعية نعمة للإغاثة والتنمية تواصل أعمال إعادة تأهيل حديقة الجمل في اللاذقية احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا ارتفاع منسوب المياه في سد بلوران بريف محافظة اللاذقية عقب الهطولات المطرية الغزيرة عدسة سانا ترصد حركة أسواق مدينة منبج بمحافظة حلب قبل عيد الفطر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قلعة دمشقمهرجان صيف سوريا 2026 مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك معاون وزير العدل: لجنة تسليم المجرمين ستتواصل مع الإنتربول لتعميم أسماء المجرمين الفارين أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026 رومانيا تغلق محطتها النووية الوحيدة جراء انخفاض منسوب نهر الدانوب أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026 وزير التنمية الإدارية يستعرض خارطة التحول المؤسسي السوري في عُمان أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026 اجتماع في مبنى محافظة حلب يبحث واقع ملف دمج العاملين في الجهات العامة أغسطس 12, 2026 أغسطس 12, 2026