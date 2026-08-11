تجمع أهالي درعا في ساحة المسجد العمري احتفالاً بصدور حكم الإعدام بحق المجرم عاطف نجيب تاريخ النشر: 2026/08/11 8:13 مساءً اخر تحديث: 2026/08/11 8:13 مساءً قائمة الصور 1/5 “غاندي الصغير”.. وثائقي في ثقافي اللاذقية يروي قصة نضال الشهيد غياث مطر إجراء احترازي.. اكتمال تجهيز مركزي إيواء الحويقة الشرقية والغربية بدير الزور اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يبحث تبسيط تسجيل السيارات وتطوير الخدمات الرقمية بدء تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في حي السكري بحلب وزارة الطاقة: عودة محطة مياه شرب معدان في ريف الرقة إلى الخدمة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المسجد العمري في درعاالنظام البائدعاطف نجيب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك بدء التشغيل التجاري للرصيف الرابع في مرفأ طرطوس أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 السورية للتأمين تعتمد رمز التحقق عبر الرسائل النصية لتسهيل الخدمات الطبية أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 وزير الزراعة السوري يبحث التحضيرات لموسم الزيتون المقبل أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 الموارد المائية في طرطوس ترفع جاهزية المصارف المائية لموسم الأمطار أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026