احتفالات أهالي اللاذقية عقب تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”

أهالي درعا يشيعون الشهداء الذين ارتقوا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية
فعالية شعبية حاشدة لأهالي جبلة رفضاً لدعوات التقسيم وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية
منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية تعيد تأهيل مبنى السجل المدني في معرة النعمان بإشراف مديرية الشؤون المدنية
فرق الإطفاء التركية تشارك بعمليات إخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
إقبال على التعاقد مع وزارة الدفاع في مركز التجنيد في اللاذقية
