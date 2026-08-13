مهرجان “صيف سوريا للعائلة” ينطلق في حلب بفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة

حلب-سانا
انطلقت مساء اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان “صيف سوريا للعائلة”، في سوق الإنتاج بمدينة حلب، بمشاركة عدد من الفعاليات والجهات الثقافية والترفيهية، وسط حضور عائلي وذلك برعاية وزارة الثقافة ومحافظة حلب، وبإشراف مديرية الثقافة بحلب.
ويتضمن المهرجان أركاناً متنوعة تشمل المجالات العلمية والثقافية والفنية والترفيهية، إضافة إلى ركن التاجر الصغير وأقسام خاصة بعدد من المؤسسات الحكومية، بما يوفر للأطفال والعائلات مساحة تجمع بين الفائدة والترفيه خلال العطلة الصيفية.
تأمين مساحة مفيدة وآمنة للأطفال
وأوضح معاون مدير مديرية الثقافة في حلب علي حاج حمود في تصريح لـ سانا، أن المهرجان يهدف إلى تأمين مساحة آمنة للطفل من النواحي الثقافية والعلمية والاجتماعية والتراثية، وتعريفه بثقافة مدينة حلب وتراثها، مشيراً إلى أهمية استثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة وآمنة تسهم في توجيه الأطفال وتنمية مواهبهم.
وبيّن حاج حمود أن المهرجان يتضمن مجموعة من الأركان التي تتيح للأطفال التعرف إلى مجالات متنوعة، وتوفر لهم أنشطة تجمع بين التعلم والترفيه، بما يعزز مشاركتهم في الفعاليات المجتمعية والثقافية.
فعاليات ترفيهية وثقافية خلال عطلة الصيف
وعبّر عدد من الحضور عن سعادتهم بالأجواء التي يوفرها المهرجان والفعاليات المخصصة للأطفال، مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تمنح العائلات والأطفال فرصة للاستفادة من أوقات العطلة الصيفية.
وأشار سهيل مهنمدار، أحد الحضور، إلى أن الفعاليات أعادت إليه ذكريات الطفولة عندما كان يزور سوق الإنتاج برفقة أسرته، لافتاً إلى أن اصطحاب أبنائه اليوم إلى المكان نفسه يشكل تجربة تجمع بين استعادة الذكريات والاستمتاع بالفعاليات الجديدة.
كما أشادت آية عزيزي، إحدى الحاضرات، بتنوع الأنشطة والأجواء العائلية التي يوفرها المهرجان، مشيرة إلى وجود فعاليات تشجع الأطفال، إلى جانب مشاركات لجمعيات تُعنى بالأطفال من ذوي الإعاقة.
ويأتي تنظيم مهرجان “صيف سوريا للعائلة” الذي يستمر أربعة أيام ضمن جهود تنشيط الحراك الثقافي والمجتمعي في مدينة حلب، وإعادة إحياء الحياة العامة، عبر توفير برامج ترفيهية وثقافية هادفة للأطفال والعائلات خلال فترة الصيف.