مهرجان “صيف سوريا للعائلة” ينطلق في حلب بفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة

حلب-سانا‏

انطلقت مساء اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان “صيف سوريا للعائلة”، في سوق الإنتاج بمدينة ‏حلب، بمشاركة عدد من الفعاليات والجهات الثقافية والترفيهية، وسط حضور عائلي وذلك برعاية ‏وزارة الثقافة ومحافظة حلب، وبإشراف مديرية الثقافة بحلب.‏

ويتضمن المهرجان أركاناً متنوعة تشمل المجالات العلمية والثقافية والفنية والترفيهية، إضافة إلى ‏ركن التاجر الصغير وأقسام خاصة بعدد من المؤسسات الحكومية، بما يوفر للأطفال والعائلات ‏مساحة تجمع بين الفائدة والترفيه خلال العطلة الصيفية.‏

تأمين مساحة مفيدة وآمنة للأطفال

وأوضح معاون مدير مديرية الثقافة في حلب علي حاج حمود في تصريح لـ سانا، أن المهرجان ‏يهدف إلى تأمين مساحة آمنة للطفل من النواحي الثقافية والعلمية والاجتماعية والتراثية، وتعريفه ‏بثقافة مدينة حلب وتراثها، مشيراً إلى أهمية استثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة وآمنة تسهم ‏في توجيه الأطفال وتنمية مواهبهم.‏

وبيّن حاج حمود أن المهرجان يتضمن مجموعة من الأركان التي تتيح للأطفال التعرف إلى ‏مجالات متنوعة، وتوفر لهم أنشطة تجمع بين التعلم والترفيه، بما يعزز مشاركتهم في الفعاليات ‏المجتمعية والثقافية.‏

‏ فعاليات ترفيهية وثقافية خلال عطلة الصيف

وعبّر عدد من الحضور عن سعادتهم بالأجواء التي يوفرها المهرجان والفعاليات المخصصة ‏للأطفال، مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تمنح العائلات والأطفال ‏فرصة للاستفادة من أوقات العطلة الصيفية.‏

وأشار سهيل مهنمدار، أحد الحضور، إلى أن الفعاليات أعادت إليه ذكريات الطفولة عندما كان ‏يزور سوق الإنتاج برفقة أسرته، لافتاً إلى أن اصطحاب أبنائه اليوم إلى المكان نفسه يشكل تجربة ‏تجمع بين استعادة الذكريات والاستمتاع بالفعاليات الجديدة.‏

كما أشادت آية عزيزي، إحدى الحاضرات، بتنوع الأنشطة والأجواء العائلية التي يوفرها ‏المهرجان، مشيرة إلى وجود فعاليات تشجع الأطفال، إلى جانب مشاركات لجمعيات تُعنى بالأطفال ‏من ذوي الإعاقة.‏

ويأتي تنظيم مهرجان “صيف سوريا للعائلة” الذي يستمر أربعة أيام ضمن جهود تنشيط الحراك ‏الثقافي والمجتمعي في مدينة حلب، وإعادة إحياء الحياة العامة، عبر توفير برامج ترفيهية وثقافية ‏هادفة للأطفال والعائلات خلال فترة الصيف.‏