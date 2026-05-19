“الطوارئ وإدارة الكوارث” تستجيب لبلاغات من بلدة صما بريف السويداء عن وجود مخلفات حرب

السويداء-سانا

استجاب مركز إزالة مخلفات الحرب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لبلاغات مواطنين من بلدة صما بريف السويداء عن وجود مخلفات حرب.

وأوضح مدير المركز حسن الفشتكي في تصريح لمراسل سانا، أن المركز تبلغ عدة بلاغات من المواطنين في بلدة صما بريف السويداء الغربي، حيث توجه الفريق إلى المكان، وتعامل مع مخلفات الحرب، وتم إتلافها دون وقوع أضرار أو إصابات بشرية.

وبين الفشتكي أن الفريق يقوم قبل الإتلاف بوضع إشارات تحذيرية وتطويق المكان، ومنع السكان من الاقتراب، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأجسام الغريبة، وإبلاغ الجهات المختصة والدفاع المدني عن أماكن وجودها للتعامل معها وفق السبل والوسائل الكفيلة بالحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

ولا تزال مخلفات الحرب تشكّل تهديداً ‏خطيراً طويل ‏الأمد على حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة، وإصابات ‏بليغة، وتعيق ‏عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، كما تُهدد الأنشطة ‏التعليمية ‏والزراعية، وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.