مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك أهالي اللاذقية يزينون الشوارع ابتهاجاً بالشهر الكريم تاريخ النشر: 2026/02/16 11:03 مساءً اخر تحديث: 2026/02/16 11:03 مساءً قائمة الصور 1/6 الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص يضبط شحنة أسلحة مخبأة بحافلة قادمة من لبنان مع اقتراب عيد الفطر السعيد.. انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع طرطوس لتخفيف الازدحامات المرورية ملتقى شبابي في حماة حول أهمية الصيام واستثمار شهر رمضان إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق دخول قوى الأمن الداخلي إلى ناحية الشيوخ في ريف عين العرب شرق حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةشهر رمضان المبارك مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مفوضية اللاجئين تطّلع على أعمال تأهيل مركز التنمية الريفية بريف درعا واحتياجات الوافدين فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 مكرمون في اختتام معرض الكتاب: التكريم علامة على انتقال سوريا من الديكتاتورية إلى رحاب الحرية فبراير 16, 2026 فبراير 17, 2026 “المعرض جسّد معاني سوريا الحقيقية” تصريح وزير الثقافة لـ سانا في ختام معرض دمشق الدولي للكتا فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 السورية للبترول لـ سانا: معدل التعبئة 170 ألف أسطوانة غاز يومياً وتعزيز المخزون بناقلات جديدة فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026