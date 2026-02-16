مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك أهالي اللاذقية يزينون الشوارع ابتهاجاً بالشهر الكريم

الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص يضبط شحنة أسلحة مخبأة بحافلة قادمة من لبنان
مع اقتراب عيد الفطر السعيد.. انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع طرطوس لتخفيف الازدحامات المرورية
ملتقى شبابي في حماة حول أهمية الصيام واستثمار شهر رمضان
إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في جامع لالا باشا الشهير بشارع بغداد وسط دمشق
دخول قوى الأمن الداخلي إلى ناحية الشيوخ في ريف عين العرب شرق حلب
