مروحيات الجيش العربي السوري تشارك بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية منذ دقيقتان قائمة الصور 1/6 وسط حماية قوى الأمن الداخلي.. هكذا احتفل أهالي دمشق بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا آثار مدينة تدمر شاهدة على حضارة سوريا والدمار الذي خلفه النظام البائد انتشار عناصر من إدارة الأمن العام في محافظة حماة حفاظاً على الأمن والاستقرار وحماية للممتلكات العامة والخاصة بحضور وزير الدفاع ومحافظ إدلب.. تكريم عدد من الجرحى العسكريين في مدينة إدلب فرع الهجرة والجوازات في حلب يواصل توزيع جوازات السفر لأصحابها ممن سجلوا عليها قبل سقوط النظام البائد الوسوم:إخماد الحرائقاللاذقية