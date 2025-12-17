اللاذقية في حلّة الميلاد أضواء وزينة وأجواء احتفالية تحيي روح الفرح في شوارع المدينة

قافلة محروقات تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني بريف درعا في طريقها إلى محافظة السويداء
اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها يواصل تقديم خدماته الطبية والأدوية لنحو 350 ‏مريضاً أسبوعياً
لقطات لـ سانا من داخل مصرف سوريا المركزي… عمل دؤوب لخدمة المواطنين وتلبية طلباتهم
مكتب العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام حلب ينظم جلسة حوارية مع عدد من النشطاء والإعلاميين لبحث الواقع الإعلامي في المحافظة
شواطئ سوريا بعد التحرير… جمال البحر وفرحة الناس في مدينة بانياس الساحلية
