قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء

امتداد الحرائق في وادي الباصور بريف اللاذقية إلى جبلي الأكراد والتركمان وفرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة عليها
من المباراة الودية بين ناديي الأهلي وعربين على استاد إدلب البلدي
وفد من صحنايا وأشرفية صحنايا يبحث مع إدارة منطقة داريا الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
التجارة الداخلية تبدأ بإنشاء فرن جديد إلى جانب فرن الكرامة في اللاذقية
لقطات تُظهر آثار الاعتداءات الإجرامية التي نفذها فلول النظام البائد ضد المدنيين أثناء مرورهم على طريق طرطوس اللاذقية
