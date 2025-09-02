أطفال سوريا في معرض دمشق الدولي.. فرح وفسحة أمل بالمستقبل

قائمة الصور 1/7
قافلة مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي في طريقها إلى السويداء
عملية تموضع وانتشار للقوى البحرية في الجيش السوري على حدود المياه الإقليمية
آثار الدمار في مدارس منطقة الحولة بريف حمص نتيجة قصف النظام البائد
وقفة احتجاجية في طرطوس رفضاً لتوغل القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات بمنطقة الجولان
دخول قافلة المساعدات الإغاثية والغذائية إلى السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك