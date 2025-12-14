احتفال الطلاب السوريين في مدينة إيسن غرب ألمانيا بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

وزير السياحة يفتتح فندق “آرت هاوس” بسويّة 5 نجوم في منطقة المزة بدمشق
وقفة شعبية في إدلب دعماً لوزارة الدفاع وقوات الأمن العام في حملتهم بمنطقة جبلة وريفها
مشاهد جوية من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع في مدينة اللاذقية
أسواق الخضار والفواكه في حمص تشهد ازدحاماً مع الانخفاض بالأسعار واقتراب حلول عيد الفطر المبارك
ساحة الأمويين بدمشق تروي قصة نضال.. الأهالي يحتفلون بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية
