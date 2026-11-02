القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض يلتقي أبناء الجالية في القصيم

الرياض-سانا

التقى القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة السعودية الرياض، محسن مهباش، وفداً يمثل أبناء الجالية السورية المقيمين في منطقة القصيم، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها السفارة لتفقد أحوال المواطنين ومتابعة قضاياهم المعيشية والخدمية.

واستعرض أعضاء الوفد خلال اللقاء اليوم الإثنين، أبرز التحديات والمطالب التي تواجه أبناء الجالية في المنطقة، والتي شملت تسهيل المعاملات القنصلية وتصديق الوثائق، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بتسجيل الطلاب في المدارس والجامعات، ومتابعة الشؤون الإدارية والتنظيمية للمقيمين.

وفي تصريح لـ سانا، أكد مهباش حرص السفارة على إبقاء أبوابها وقنوات التواصل المباشر مفتوحة أمام جميع أبناء الجالية، مشيراً إلى أنها تعمل على تطوير آليات العمل القنصلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما المناطق البعيدة عن العاصمة، من خلال دراسة إمكانية تنظيم زيارات قنصلية ميدانية أو تقديم حلول من شأنها تسريع إنجاز المعاملات.

وثمّن القائم بالأعمال التعاون والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لأبناء الجالية السورية، مؤكداً استمرار السفارة في نقل المقترحات والملاحظات التي يطرحها المواطنون إلى السلطات المختصة في المملكة، لبحث سبل تذليل العقبات وتعزيز استقرارهم.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق ‏على مواصلة التواصل الدوري مع ممثلي الجالية، بما يضمن متابعة احتياجاتهم وتوصياتهم، وتسريع معالجة المعاملات القنصلية والخدمية.

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