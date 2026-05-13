مدير صندوق التنمية السوري: لا جهات مخولة بجمع التبرعات والتحويلات حصراً عبر الحسابات الرسمية

دمشق-سانا

أكد المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان، أنه لا توجد أي جهة أو شخص، داخل سوريا أو خارجها، مخول بتمثيل الصندوق أو جمع التبرعات نيابة عنه، مبيناً ورود شكاوى حول قيام أفراد وجهات بطلب مبالغ مالية تحت اسم الصندوق مقابل وعود بتسيير معاملات، أو منح تراخيص، أو تقديم تسهيلات مختلفة.

وأوضح رسلان في تدوينة اليوم الأربعاء على منصة “إكس”، أن الصندوق لا يفرض على أي فرد أو جهة أي نوع من التبرعات أو المساهمات، وأن جميع المساهمات المقدمة للصندوق هي مساهمات اختيارية بالكامل، ولا ترتبط بأي مقابل أو امتياز أو تسهيل من أي نوع.

وبيّن رسلان أن الصندوق يعتمد بشكل كامل نظام التعاملات غير النقدية، حيث تتم جميع التحويلات والمساهمات حصراً عبر الحسابات الرسمية المعلنة من خلال المنصات الرسمية والموثقة التابعة له.

ودعا رسلان الجميع إلى توخي الحذر، وعدم التعامل مع أي طلبات أو جهات غير رسمية تدّعي تمثيل الصندوق، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشابهة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للصندوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأُحدث صندوق التنمية السوري بموجب المرسوم الرئاسي رقم 112 لعام 2025، باعتباره مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري.

ويهدف إحداث الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار، وترميم وتطوير البنية التحتية، والتي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها، وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.