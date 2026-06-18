طيران الجزيرة تطلق رحلات مباشرة بين الكويت وحلب اعتباراً من الـ 25 الجاري

حلب-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن شركة طيران الجزيرة الكويتية ستبدأ اعتباراً من الـ 25 من حزيران الجاري تشغيل ‏رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينتي حلب والكويت.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن تشغيل هذا الخط يسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا ودولة الكويت، ويوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، ويسهّل ‏حركة التنقل الجوي، بما يدعم تنشيطها ويعزز التواصل بين البلدين.‏

ويأتي تشغيل هذا الخط في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز حركة السفر، وتوسيع شبكة الربط الجوي بين ‏سوريا ومختلف الدول، بما يلبي احتياجات المسافرين ويدعم النشاط الاقتصادي والسياحي.‏