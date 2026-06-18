طيران الجزيرة تطلق رحلات مباشرة بين الكويت وحلب اعتباراً من الـ 25 الجاري

حلب-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن شركة طيران الجزيرة الكويتية ستبدأ اعتباراً من الـ 25 من حزيران الجاري تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينتي حلب والكويت.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن تشغيل هذا الخط يسهم في تعزيز الربط الجوي بين سوريا ودولة الكويت، ويوفر خيارات سفر إضافية للمسافرين، ويسهّل حركة التنقل الجوي، بما يدعم تنشيطها ويعزز التواصل بين البلدين.
ويأتي تشغيل هذا الخط في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز حركة السفر، وتوسيع شبكة الربط الجوي بين سوريا ومختلف الدول، بما يلبي احتياجات المسافرين ويدعم النشاط الاقتصادي والسياحي.