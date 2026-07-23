أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً ولطيفة ليلاً في معظم المناطق

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة إلى شديدة الحرارة في عدد من المحافظات.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون نهار اليوم الخميس، صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وصحواً بصورة عامة إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية.
وليلاً، يكون الجو لطيفاً بصورة عامة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الغربية، محذراً من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية والشمالية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|22/38
|ريف دمشق-القلمون
|18/33
|القنيطرة
|21/34
|درعا
|24/37
|السويداء
|20/34
|حمص
|24/35
|حماة
|25/38
|اللاذقية
|26/33
|طرطوس
|26/32
|حلب
|24/40
|إدلب
|25/36
|دير الزور
|31/43
|الرقة
|29/42
|الحسكة
|30/44