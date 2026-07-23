أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً ولطيفة ليلاً في معظم المناطق

IMG 7911 1 2 أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً ولطيفة ليلاً في معظم المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، مع استمرار الأجواء الصيفية ‏الحارة إلى شديدة الحرارة في عدد من المحافظات.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون نهار اليوم الخميس، صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق ‏الشرقية والجزيرة والشمالية، وصحواً بصورة عامة إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق ‏الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية.‏

وليلاً، يكون الجو لطيفاً بصورة عامة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الغربية، محذراً من تشكل ضباب خفيف في ‏أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية والشمالية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين ‏الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المناطق الشرقية والوسطى ‏والجنوبية والشمالية الغربية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، فيما يكون البحر خفيفاً إلى ‏متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

دمشق22/38‏
ريف دمشق-القلمون18/33‏
القنيطرة21/34‏
درعا24/37‏
السويداء20/34‏
حمص24/35‏
حماة25/38‏
اللاذقية26/33‏
طرطوس26/32‏
حلب24/40‏
إدلب25/36‏
دير الزور31/43‏
الرقة29/42‏
الحسكة30/44‏
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