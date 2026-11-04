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اللجنة الإعلامية بمجلس الشعب تبحث معايير إعداد قانون الإعلام الجديد

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اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب تبحث التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي-دمشق-4-11-2026-سانا

دمشق-سانا‏

بحثت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي ‏والمعايير المعتمدة لتحديد احتياجات القطاع الإعلامي، في إطار إعداد قانون الإعلام ‏الجديد، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة مؤيد قبلاوي، وبمشاركة مديري إدارات ‏الإعلام والاتصال في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، ومديرية العلاقات العامة ‏في وزارة الإعلام.‏

وأوضح المجلس، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول المعايير ‏التي تستند إليها اللجنة في تحديد احتياجات العمل الإعلامي، بما يحقق التوازن بين ‏صون الأمن القومي ومؤسسات الدولة ودور الإعلام الحكومي، ويعزز التنسيق ‏والتجانس بين المؤسسات الإعلامية في الوزارات، ويسهم في بلورة رؤى مشتركة ‏بينها.‏

وكانت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب ناقشت في الثاني من تشرين الثاني الجاري، ‏التشريعات المرتبطة بالإعلام والاتصال الحكومي، خلال اجتماع موسع عقدته برئاسة ‏مؤيد قبلاوي، وبمشاركة أكثر من 23 مديراً للمكاتب الإعلامية في وزارات وهيئات ‏مختلفة.‏

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