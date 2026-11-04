اللجنة الإعلامية بمجلس الشعب تبحث معايير إعداد قانون الإعلام الجديد

دمشق-سانا
بحثت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي والمعايير المعتمدة لتحديد احتياجات القطاع الإعلامي، في إطار إعداد قانون الإعلام الجديد، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة مؤيد قبلاوي، وبمشاركة مديري إدارات الإعلام والاتصال في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، ومديرية العلاقات العامة في وزارة الإعلام.
وأوضح المجلس، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول المعايير التي تستند إليها اللجنة في تحديد احتياجات العمل الإعلامي، بما يحقق التوازن بين صون الأمن القومي ومؤسسات الدولة ودور الإعلام الحكومي، ويعزز التنسيق والتجانس بين المؤسسات الإعلامية في الوزارات، ويسهم في بلورة رؤى مشتركة بينها.
وكانت اللجنة الإعلامية في مجلس الشعب ناقشت في الثاني من تشرين الثاني الجاري، التشريعات المرتبطة بالإعلام والاتصال الحكومي، خلال اجتماع موسع عقدته برئاسة مؤيد قبلاوي، وبمشاركة أكثر من 23 مديراً للمكاتب الإعلامية في وزارات وهيئات مختلفة.