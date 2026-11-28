واشنطن-سانا



كشفت دراسة علمية حديثة أن التدريب المنتظم يساعد الأطفال الذين يواجهون صعوبات في الرياضيات على تحسين مهاراتهم الحسابية، إلى جانب تنمية قدرتهم على فهم المسائل الرياضية، واختيار الطريقة الصحيحة لحلها، وليس الاكتفاء بإتقان العمليات الحسابية.



وذكر موقع «فيز أورغ» العلمي في تقرير نشره أمس الأول، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي تكساس وجورجيا في الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجها في مجلة «Journal of Learning Disabilities» العلمية، أظهرت أن الطلاب الذين حصلوا على تدريب تعليمي موجّه حققوا نتائج أفضل في الرياضيات، وأن استمرار التدريب يرتبط بتحسن أكبر في أدائهم.



وبيّنت النتائج أن الأطفال تحسنوا بصورة أكبر في إجراء العمليات الحسابية، مقارنة بقدرتهم على حل المسائل المكتوبة، إذ قد يتمكن الطفل من إجراء عملية الضرب، لكنه يجد صعوبة في فهم المسألة وتحديد العملية المناسبة لحلها، ما يبرز أهمية الجمع بين تعليم الحساب وتنمية مهارات الفهم والتفكير.



وأكد الباحثون أن الأطفال يختلفون في طريقة تعلمهم، فبعضهم يحتاج إلى تكرار التمارين، وآخرون يحتاجون إلى شرح أبسط أو أسلوب تعليمي مختلف، لذلك من الضروري متابعة مستوى كل طفل وتحديد الصعوبات التي يواجهها لتقديم المساعدة المناسبة له.



وتوضح نتائج الدراسة أن تعثر الطفل في الرياضيات لا يعني عجزه عن تعلمها، بل قد يكون بحاجة إلى تدريب يتناسب مع قدراته، ووقت كافٍ للفهم والممارسة، إلى جانب شرح مبسط يساعده على تجاوز الصعوبات التي يواجهها.



ويمكن للأهل مساعدة أبنائهم من خلال تشجيعهم على المحاولة، وربط الحساب بمواقف الحياة اليومية، مثل حساب ثمن المشتريات أو معرفة المبلغ المتبقي، بما يعزز فهمهم للرياضيات وثقتهم بقدراتهم، بعيداً عن التوبيخ أو المقارنة بالآخرين.