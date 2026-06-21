دراسة تكشف دور مضغ العلكة بعد عصير الشوندر الأحمر في تعزيز خفض ضغط الدم

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون في كلية كينغز كوليدج لندن أن مضغ العلكة بعد تناول عصير البنجر قد يسهم في تعزيز التأثير المؤقت للنترات الطبيعية الموجودة في الشوندر الأحمر على خفض ضغط الدم، عبر تحسين التفاعلات الحيوية داخل الفم، إلا أن الباحثين شددوا على أن هذه النتائج لا تمثل علاجاً لارتفاع ضغط الدم، ولا يمكن الاعتماد عليها صحياً على المدى الطويل.

وذكر موقع “Times Now” المتخصص في الأخبار الصحية أمس السبت، نقلاً عن الدراسة أن التفاعل بين البكتيريا الفموية واللعاب يلعب دوراً محورياً في تحويل النترات الغذائية الموجودة في الشوندر الأحمر إلى مركبات نشطة تؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أن الشوندر الأحمر غني طبيعياً بالنترات الغذائية التي تتحول داخل الجسم، عبر البكتيريا النافعة في الفم، إلى نتريت، ثم إلى أكسيد النيتريك الذي يسهم في توسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

وشملت الدراسة مجموعة من المتطوعين الأصحاء الذين تناولوا عصير البنجر، ثم طُلب منهم مضغ علكة سكرية أو خالية من السكر ضمن مراحل تجريبية متبادلة، مع مراقبة ضغط الدم وتحليل عينات اللعاب والدم خلال فترة التجربة.

وأظهرت النتائج أن مضغ العلكة السكرية أدى إلى زيادة حموضة اللعاب، ما عزز نشاط البكتيريا الفموية، ورفع مستويات النتريت في الفم والدم، تزامناً مع انخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مقارنة بالعلكة الخالية من السكر.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير يظل مؤقتاً ويستمر لبضع ساعات فقط، محذرين من أن الإفراط في استهلاك العلكة السكرية قد ينعكس سلباً على صحة الأسنان والوزن والتمثيل الغذائي، ما يجعلها خياراً غير مناسب للتحكم بضغط الدم.

وتفتح النتائج الباب أمام مزيد من الأبحاث حول دور الميكروبيوم الفموي في تعزيز الفوائد الصحية للنترات الغذائية، وإمكانية تطوير طرق آمنة لتحسين هذا المسار الحيوي دون الحاجة إلى استهلاك السكر.