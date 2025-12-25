غوغل تطلق ميزة المحاضرة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق NotebookLM

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن تطوير ميزة جديدة داخل تطبيقها NotebookLM، تحمل اسم “المحاضرة”، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إعداد المحتوى التعليمي، من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء محاضرات صوتية متكاملة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ثوانٍ معدودة.

وبحسب ما نشره موقع TestingCatalog News المتخصص بأخبار تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن الميزة الجديدة تأتي ضمن خاصي Audio Overview، التي سبق أن أطلقتها غوغل لتوليد محتوى صوتي تفاعلي اعتماداً على مصادر يرفعها المستخدم.

وتتيح الخاصية الجديدة تحويل أي محتوى نصي إلى محاضرة صوتية منظمة، مع إمكانية اختيار نمط العرض، مثل التحليل أو الملخص أو النقاش، وتحديد مدة المحاضرة التي قد تصل إلى 30 دقيقة.

ويُتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للطلاب والمعلمين وصنّاع المحتوى التعليمي، حيث يمكنهم تخصيص لغة الإخراج بما يتوافق مع إعدادات حساباتهم الشخصية.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن موعد الإطلاق أو تفاصيل الاشتراك، تشير التوقعات إلى أن الميزة قد تكون متاحة ضمن باقة NotebookLM Ultra.

ويأتي هذا التطور في إطار التوسع المتسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير هذه الأدوات على العملية التعليمية ودور التفكير البشري في ظل الاعتماد المتزايد على الأتمتة.