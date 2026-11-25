دمشق-سانا‏

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الأربعاء، بمقدار ‏50 ليرة ‏سورية، مقارنةً بالسعر الذي ‏سجله أمس الثلاثاء.‌‌‏

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة، ‏بلغ ‏سعر ‏غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 15750 ليرة سورية ‌‏للمبيع، ‏و15450 ليرة ‏للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13450 ‏ليرة للمبيع، و13150‏ ليرة للشراء.‏

وكانت أسعار الذهب تراجعت بنسبة 0.3% لتصل إلى 3544.54 دولاراً ‏للأوقية ‏في الأسواق العالمية اليوم، بعد انخفاضها ‌‏2% في الجلسة السابقة، في ‏ظل تنامي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي ‏الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ‏ورفع أسعار الفائدة ‏خلال كانون الأول المقبل.