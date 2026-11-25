دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الأربعاء، بمقدار 50 ليرة سورية، مقارنةً بالسعر الذي سجله أمس الثلاثاء.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15750 ليرة سورية للمبيع، و15450 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13450 ليرة للمبيع، و13150 ليرة للشراء.
وكانت أسعار الذهب تراجعت بنسبة 0.3% لتصل إلى 3544.54 دولاراً للأوقية في الأسواق العالمية اليوم، بعد انخفاضها 2% في الجلسة السابقة، في ظل تنامي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال كانون الأول المقبل.