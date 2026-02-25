صورة لصغير حوت أحدب أبيض تفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة عالمية للتصوير

واشنطن-سانا

حصدت صورة نادرة لصغير حوت أحدب أبيض اللون مصاب بالمهق، ظهر إلى جانب أمه، الجائزة الكبرى في جوائز الطبيعة العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2026، بعد أن استحوذت على اهتمام لجنة التحكيم لما تحمله من قيمة جمالية ودلالات بيئية.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن المصور الأسترالي جونو ألين التقط الصورة خلال رصد الحوت الصغير في مياه فافاو بجزر تونغا، واصفاً اللحظة بأنها “ذكرى لا تُنسى”، في ظل ندرة مشاهدة الحيتان الحدباء المصابة بالمهق، إذ تُقدّر نسبة حدوث هذه الحالة، التي تؤثر على تصبغ الجلد، بحالة واحدة تقريباً من بين كل 40 ألف حوت.

وكان صغير الحوت، الذي أُطلق عليه اسم “ماهينا” ويعني “القمر” باللغة التونغية، قد رُصد للمرة الأولى في صيف عام 2024، حيث لفت الأنظار بلونه الأبيض الكامل في مشهد غير مألوف في الحياة البحرية.

وشهدت المسابقة هذا العام مشاركات من 51 دولة، وتضمنت الأعمال الفائزة صوراً متنوعة للحياة البرية، من بينها غوريلا في أوغندا تراقب فراشة، وحرباء في صحراء ناميبيا، ودب قطبي يتفقد كومة نفايات في كندا.

وتُنظم جوائز الطبيعة العالمية للتصوير الفوتوغرافي سنوياً عبر منصة دولية مفتوحة للمصورين من مختلف أنحاء العالم، حيث تُعلن النتائج إلكترونياً، من دون تحديد موقع جغرافي لإقامة حفل توزيع الجوائز لدورة عام 2026.